طفل لبناني يصرخ ما بدي أموت في فيديو مروع يثير حالة من الغضب

الدبور – طفل لبناني شهد لحظة الإنفجار الكبير الذي وقع في بيروت، حيث كان يصور الحريق الذي سبق الإنفجار من نافذة منزله الذي يبعد عن الميناء مكان الإنفجار.

ولكنه خلال التصوير صدم بإنفجار كبير وغريب كباقي الشعب اللبناني و العربي وكل من شاهد الإنفجار، ولم يكن يظن أن الإنفجار قد يصل إليه، وخلال لحظات وصل صدى الإنفجار لمنزله الذي تحطم شبابيكه من قوة الإنفجار.

وبدأ طفل لبناني بعدما سحبه والده وطلب منه النزول على الأرض، بدأ يصرخ ما بدي أموت، ما بدي أموت، الصرخات التي إجتاحت وسائل التواصل الإجتماعي وأثارت حالة من الغضب على الحكومة اللبنانية، و الذي زاد من مطالب الشارع اللبناني الإصرار على الطلب الأساسي، كلن يعني كلن.

And this video from a family home overseeing the port, a kid starts shouting amid the blast “I don’t want to die!” pic.twitter.com/f6VXXe86h3