المعتقلة السابقة يمنى دساي تروي فظائع معتقلات السعودية (فيديو)

الدبور – المعتقلة السابقة في سجون بن سلمان الأكاديمية، “يمنى محمد دساي”، خرجت عن صمتها وتحدثت عن مآس وفظائع وتفاصيل ما يجري في المعتقلات، و عن الإهمال الصحي الذي تعرضت له قبل شهر من الإفراج عنها.

وقالت “يمنى” المعتقلة السابقة، التي اعتقلت تعسفيا لثلاث سنوات، قبل أن يفرج عنها، إن “الإفراج جاء لتجنب المسؤولية عن حياتها”.

ورجحت أن “يكون الصحفي صالح الشيحي رحمه الله قد تعرض للأمر ذاته”، بحسب ما نشره حساب “معتقلي الرأي” بموقع “تويتر”.

والمعتقلة السابقة دساي أستاذة جامعية لمقرر اللغة الإنجليزية بجامعة حائل، اعتقلتها السلطات الأمنية ثلاث سنوات بتهمة زائفة، استناداً إلى نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية، بالإضافة إلى اعتقال شقيقتها “هدى”، معلمة لغة إنجليزية، سنةً من دون ذكر الأسباب، بحسب ما ذكره حساب “معتقلي الرأي”.

🔴 عاجل

الأستاذة سابقاً بجامعة حائل يمنى محمد دساي التي اعتقلت تعسفياً لـ 3 سنوات قبل أن يُفرج عنها تكشف تفاصيل الإهمال الصحي الذي تعرضت له قبل شهر من الإفراج عنها وتشير إلى أن الإفراج جاء لتجنب المسؤولية عن حياتها وترجح أن يكون الصحفي #صالح_الشيحي رحمه الله قد تعرض للأمر ذاته. pic.twitter.com/reAw7xWVuq — معتقلي الرأي (@m3takl) August 4, 2020

- Advertisement -