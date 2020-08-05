عش الدبابير

المعتقلة السابقة يمنى دساي تروي فظائع معتقلات السعودية (فيديو)

By وطن الدبور
0

الدبور – المعتقلة السابقة في سجون بن سلمان الأكاديمية، “يمنى محمد دساي”، خرجت عن صمتها وتحدثت عن مآس وفظائع وتفاصيل ما يجري في المعتقلات، و عن الإهمال الصحي الذي تعرضت له قبل شهر من الإفراج عنها.

وقالت “يمنى” المعتقلة السابقة، التي اعتقلت تعسفيا لثلاث سنوات، قبل أن يفرج عنها، إن “الإفراج جاء لتجنب المسؤولية عن حياتها”.

ورجحت أن “يكون الصحفي صالح الشيحي رحمه الله قد تعرض للأمر ذاته”، بحسب ما نشره حساب “” بموقع “تويتر”.

والمعتقلة السابقة دساي أستاذة جامعية لمقرر اللغة الإنجليزية بجامعة حائل، اعتقلتها السلطات الأمنية ثلاث سنوات بتهمة زائفة، استناداً إلى نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية، بالإضافة إلى اعتقال شقيقتها “هدى”، معلمة لغة إنجليزية، سنةً من دون ذكر الأسباب، بحسب ما ذكره حساب “معتقلي الرأي”.

- Advertisement -

إقرأ ايضا: طفل لبناني يصرخ ما بدي أموت في فيديو مروع يثير حالة من الغضب

قد يعجبك

You might also like
الصورة أحلى

رهف القنون حصلت على حريتها الكاملة بعد هروبها من السعودية وظهرت عارية الصدر!

فيديو

شاهد بالفيديو: أسد يهجم على منزل عائلة سعودية طمعا بأضحية عيد الأضحى

عش الدبابير

ناشط: هروب تركي آل الشيخ من منشار ولي عهد السعودية بعد هذا الأمر!

الصورة أحلى

السعودية أمل الشهراني تحتفل بـ عيد الأضحى المبارك شبه عارية هدية لجمهورها (صورة)

عش الدبابير

خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز توجه ضربة جديدة لمنشار ولي العهد السعودي

عش الدبابير

منتزه رفض دخول فتاة سعودية لان لبسها خادش للحياء، قالت: لمين نروح لله يعني!!

Leave A Reply

Your email address will not be published.