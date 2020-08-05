فأر يتمشى فوق الخبز في الأردن، ماذا يأكل الشعب الأردني (فيديو)

الدبور – فأر “جرذ” فوق الخبز في إحدى المخابز الأردنية يثير الجدل من جديد في الشارع الأردني، ماذا يأكل الشعب الأردني في غياب المراقبة الحكومية عن تلك المحال التي تتاجر بصحة المواطن.

و فتح مقطع فيديو جديد نشرته وسائل إعلام أردنية، اليوم الأربعاء، الجدل بشأن سلامة الغذاء في المملكة، بعد أسبوع شهد حصيلة قياسية في حوادث التسمم الجماعي.

وتسببت حادثتا تسمم جماعي خلال الأسبوع الماضي، الذي تزامن مع عطلة عيد الأضحى بوفاة شخصين وإصابة نحو ألف آخرين بعد تناولهم ”الشاورما“ من مطاعم في منطقة عين الباشا شمال العاصمة عمان.

وأثارت هاتان الحادثتان جدلا واسعا في المملكة، بشأن معايير السلامة المتعلقة بغذاء الأردنيين، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مشددة وإغلاق العديد من المطاعم وتحويل أكثر من 11 شخصًا إلى القضاء.

كما تزامن ذلك، مع ما نشر عن دخول شحنة دجاج فاسدة من أوكرانيا في حزيران/يونيو الماضي، كشفت عنها وثيقة منسوبة إلى ”الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن“، وهو الأمر الذي نفته الحكومة.

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واليوم، نشرت وسائل إعلام أردنية، مقطع فيديو لجرذ فأر ضخم يسير على خط إنتاج الخبز في أحد المخابز في المملكة، ما أثار غضب المواطنين.

وتساءل معلقون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الرقابة الحكومية الغائبة عن هذا المشهد، الذي يأتي بعد حوادث تسمم جماعي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية.