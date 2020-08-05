المنخفض المداري
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هذا ما سيفعله المنخفض المداري في سلطنة عمان يوم السبت (فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور – الذي وصل بدأ صباح اليوم الخميس في عدة مناطق في السلطنة، حيث قالت الأرصاد العمانية بأن طقس اليوم سيكون غائمًا إلى غائم جزئيا مع تساقط الرذاذ المتقطع على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار والجبال المجاورة.

وصحوًا إلى غائم جزئيا على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول متفرقة على جبال الحجر والمناطق المجاورة خلال فترة المساء. واحتمال تشكل السحب المنخفضة على أجزاء من سواحل بحر العرب وبحر عمان.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أصدرت أمس البيان رقم (1) حول الحالة الجوية في بحر العرب .

وذكرت الهيئة بأن آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة ونماذج التنبؤات العددية للطقس توضح بوادر تشكل مداري شمال شرق بحر العرب مساء اليوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2020م.

المنخفض المداري السبت

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وذكرت: يؤدي المنخفض إلى تدفق السحب بدءا من مساء يوم غد الجمعة الموافق 7 أغسطس على محافظات مسقط وجنوب الشرقية وشمال الشرقية والداخلية وجنوب الباطنة وشمال الباطنة والظاهرة والبريمي والوسطى مع فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة تتراوح كمياتها من 40 إلى 100 ملم (لكل 24 ساعة) تكون ذروتها بعد غد السبت الموافق 8 أغسطس وتكون الأمطار رعدية أحيانا تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب مصحوبة برياح هابطة نشطة تؤدي إلى تصاعد الأتربة والغبار على المناطق الصحراوية والمكشوفة حتى يوم الاثنين الموافق 10 أغسطس 2020م.

ومن المحتمل أن يكون البحر هائج الموج على جميع سواحل السلطنة ويتراوح أقصى ارتفاع له (3-5) أمتار، مع احتمال امتداد مياه البحر على المناطق الساحلية المنخفضة تزامنا مع أوقات المد العالي.

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