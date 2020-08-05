هذا ما سيفعله المنخفض المداري في سلطنة عمان يوم السبت (فيديو)

الدبور – المنخفض المداري الذي وصل سلطنة عمان بدأ صباح اليوم الخميس في عدة مناطق في السلطنة، حيث قالت الأرصاد العمانية بأن طقس اليوم سيكون غائمًا إلى غائم جزئيا مع تساقط الرذاذ المتقطع على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار والجبال المجاورة.

وصحوًا إلى غائم جزئيا على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر والمناطق المجاورة خلال فترة المساء. واحتمال تشكل السحب المنخفضة على أجزاء من سواحل بحر العرب وبحر عمان.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أصدرت أمس البيان رقم (1) حول الحالة الجوية في بحر العرب .

وذكرت الهيئة بأن آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة ونماذج التنبؤات العددية للطقس توضح بوادر تشكل منخفض مداري شمال شرق بحر العرب مساء اليوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2020م.

المنخفض المداري السبت

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وذكرت: يؤدي المنخفض إلى تدفق السحب بدءا من مساء يوم غد الجمعة الموافق 7 أغسطس على محافظات مسقط وجنوب الشرقية وشمال الشرقية والداخلية وجنوب الباطنة وشمال الباطنة والظاهرة والبريمي والوسطى مع فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة تتراوح كمياتها من 40 إلى 100 ملم (لكل 24 ساعة) تكون ذروتها بعد غد السبت الموافق 8 أغسطس وتكون الأمطار رعدية أحيانا تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب مصحوبة برياح هابطة نشطة تؤدي إلى تصاعد الأتربة والغبار على المناطق الصحراوية والمكشوفة حتى يوم الاثنين الموافق 10 أغسطس 2020م.

الهطول بإذن الله كل 24 ساعة يومي السبت والاحد ذروة الحالة الجوية ومقدمات الحالة من مساء يوم الجمعة وتستمر حتى يوم الاثنين القادم والله اعلم

اتمنى تسمية الحالة لأنها مميزه وتستحق التوثيق#بحر_العرب #عُمان #مسقط pic.twitter.com/1GZFiOz9e4 — الشــريف زيــــد (@Zaid_5G) August 5, 2020

ومن المحتمل أن يكون البحر هائج الموج على جميع سواحل السلطنة ويتراوح أقصى ارتفاع له (3-5) أمتار، مع احتمال امتداد مياه البحر على المناطق الساحلية المنخفضة تزامنا مع أوقات المد العالي.

#بيحان #شبوه #بحر_العرب



تدفق سيل جديد مع وادي بيحان تجاوز جسر التعاون أمام مدينة بيحان العليا الساعه 5:00 صباحا سيل متوسط تصوير 🎥 اعلامينا المميز ابو باكر حفظه الله ورعاه اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين*💦 pic.twitter.com/WxEOoWGrgu — ابوفهيد (@binshafloot) August 6, 2020