في مكة المكرمة وفي الشهر الحرام سعودي قتل زوجته وشقيقه

الدبور – في مكة المكرمة مدينة رسول الله عليه الصلاة و السلام، وفي الشهر الحرام، شهر الحج أقدم سعودي على قتل زوجته وشقيقه دفعة واحدة، بلا رحمة ولا شفقة، ولم يدرعه لا قدسية المكان ولا الشهر الحرام.

و ألقت الأجهزة الأمنية في منطقة مكة المكرمة ، في السعودية، اليوم الخميس، القبض على سعودي، بعد ساعات من قتله لزوجته وشقيقه بحي الشرائع، وفق صحيفة ”سبق“ المحلية.

وأقدم المواطن السعودي الليلة البارحة، على قتل زوجته بآلة حادة، إثر خلافات بينهما، وأثناء خروجه من منزله وجد شقيقه فحدثت مشادة كلامية بينهما، فأطلق النار عليه، ليرديه قتيلًا في الحال.

وهرب القاتل عقب ارتكاب جريمته إلى مكان مجهول، قبل أن يتم القبض عليه اليوم، وتم تسليمه للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

- Advertisement -

وفي الكويت ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الجهراء، القبض على شاب في العقد الثالث من عمره، وذلك بعد تهديده والدته وشقيقته بالقتل.

ووفقا لصحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن بلاغا ورد إلى ”الداخلية“ يفيد باحتجاز شخص في حالة غير طبيعية لوالدته وشقيقته، وبتوجه رجال الأمن إلى الموقع، تمكنوا من عمل كمين وضبط الشاب خلال وجوده مقابل منزل العائلة.

وفي التفاصيل، أقدم الشاب على تهديد والدته وشقيقته بالقتل باستخدام مطرقة، وذلك بعد احتجازهما، وهو تحت تأثير المواد المخدرة.