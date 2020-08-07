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ابنة عمرو دياب تثير الجدل بعد نشرها صورا جريئة وحركات خادشة للحياء

By وطن الدبور
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الدبور – أثارت ابنة النطاط المصري المشهور ، الجدل  في مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب نشرها صورا مثيرة وخادشة على صفحتها الخاصة في موقع “إنستغرام”.

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن ابنة عمرو دياب تستمر في نشر صور تسبب حالة من الجدل وهي تقوم بحركة خادشة للحياء، وذلك عبر حسابها الشخصي.

حيث نشرت  كنزي دياب صور جديدة خادشة للحياء وهي تقوم بحركة جنسية معيبة، أثارت غضب متابعيها و النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي.

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وقررت كنزي تغيير صورة حسابها الشخصي الرئيسية، بصورة جديدة، وهي تقوم بنفس الحركة الخادشة ردا على تلك الانتقادات اللاذعة التي وجهت إليها.

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