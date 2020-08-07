شاهد بالفيديو ناشط لبناني للمفتي: من شو خايفين تحكوا شكرا تركيا؟!

الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لناشط لبناني طفح كيله ووجه كلاما قاسيا لمفتي لبنان و الحكومة اللبنانية، وما حصل بعد تفجير مرفأ بيروت، الذي راح ضحيته الآلاف بين قتيل وجريح ومشرد في الشوارع بلا مأوى.

وقال الناشط اللبناني في الفيديو الذي لسعه الدبور من موقع تويتر، إلى المفتي، إذا بعد مفتي، ألم تسمع الكل خرج وقال شكرا فرنسا وشكرا قطر وشكرا ما بعرف شو، لماذا لم تخرج وتقول شكرا تركيا؟

وأضاف تركيا أول دولة ساعدتنا أول دولة بعثت طايرات مساعدة للبنان، ألا تستحق أن تخرج وتقول شكرا تركيا، الدولة المسلمة السنية، لماذا شكرا طهران وبنخاف نقول شكرا تركيا.

زقال إذا ما في زعيم لبناني بقول شكرا تركيا، نحن الشعب اللبناني المسلم بقول شكرا تركيا، شكرا للقائد الطيب المطيب طيب رجب أردوغان.

وهاجم الناشط اللبناني الإعلام في بلده وقال للرئيس إعلامنا ذليل إعلامنا منحط، إعلامنا تابع وفيه سياسة، نعم في الإعلام كمان السياسة بتلعب دورها.

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هذا الرجل لبناني يرد على المنافقين الذين يخفون الحقائق بكل ما لديهم من وسائل.



لكم حق على الجمهورية التركية 🇹🇷 المسلمة



( لا شكر على واجب ) #انفجار_مرفأ_بيروت pic.twitter.com/0JqAzEN3fr — Amel Zarouk (@Amel_Zarouk) August 7, 2020

وكان قد تحدث القبطان الروسي للسفينة التي يُعتقد أن حمولة السفينة التي كان يقودها، تسببت في انفجار بيروت الكبير، حول كيفية احتجازها في بيروت عام 2013.

وقال بوريس بروكوشيف في تصريحات نقلتها ”بي بي سي عربية“، يوم الجمعة، إن سفينة“ روسوس Rhosus ”كانت تحمل على متنها 2750 طنا من نترات الأمونيوم – وهي شحنة وصفها بأنها ”خطيرة، ولكنها ليست خطيرة للغاية، ويمكن نقلها“.

وأضاف أنه بعد تسلمه قيادة السفينة في تركيا، طُلب منه السفر إلى بيروت لتحميل آليات عمل ومعدات ثقيلة لتعبيد الطرق، لكنه وجد أنها ثقيلة جدًا بحيث لا يمكن وضعها على متن السفينة.

وقال إن الصدأ كان واضحا على بعض أجزاء السفينة القديمة، وبالتالي رفض تحميل الآليات ومعدات الطرق الثقيلة .

واحتجزت السلطات اللبنانية السفينة لعدم دفع الرسوم المترتبة على رسوها و غرامة لعدم تحميل الشحنة الإضافية.

و أكد القبطان الروسي، أن السلطات اللبنانية كانت على علم بحمولة السفينة وأن نسخا مصورة عن أوراق شحنة نترات الأمونيوم تم تقديمها للسلطات في مرفأ بيروت .