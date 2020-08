شاهد ممثلة أفلام إباحية لبنانية: أنا طاهرة أكثر من حزب الله..

وأضافت: “يا إلهي لا أفهم لماذا أكره الشرطة لهذه الدرجة” وعلقت ميا التي ظهرت منهارة على الفيديو: “تباً للشرطة، وتباً لحزب الله، أعيدوا لبنان إلى الشعب”.

ونشرت تغريدة ثانية أثارت الجدل عندما إعتبرت نفسها الطاهرة الشريفة وأطهر من حزب الله في لبنان، الذي وجهت له اللوم على ما حصل في بيروت، وقالت : ” ألعاب نارية! من هو أكثر خزي في نظر الله أنا أو حزب الله؟ أنتم مقرفون والشعب اللبناني يستحق الأفضل”.

“Fireworks”?!!!!! Who’s more disgraceful in the eyes of god, me or hezbollah?



You’re disgusting and the lebanese people deserve better. https://t.co/7goXtfj6b3