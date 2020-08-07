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شاهد ممثلة أفلام إباحية لبنانية: أنا طاهرة أكثر من حزب الله..

By وطن الدبور
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الدبور – أثارت لبنانية الجدل بعد تصريحات نشرتها على صفحتها على موقع تويتر، متحدثة عن ما حصل في لبنان، بعد تفجير مرفأ بيروت، الذي صدم العالم كله وراح ضحيته الآلاف بين قتيل وجريح ومشرد.

ودعت ممثلة أفلام إباحية ميا خليفة عبر فيديو متداول لسعه الدبور، الجميع إلى التبرع والوقوف مع لبنان بأي شيء يستطيعونه، وقالت: “شاركوا أو تبرعوا أو افعلوا أي شيء، لأن الحكومة اللبنانية عاجزة”.

وأضافت: “يا إلهي لا أفهم لماذا أكره الشرطة لهذه الدرجة” وعلقت ميا التي ظهرت منهارة على الفيديو: “تباً للشرطة، وتباً لحزب الله، أعيدوا لبنان إلى الشعب”.

ونشرت تغريدة ثانية أثارت الجدل عندما إعتبرت نفسها الطاهرة الشريفة وأطهر من في لبنان، الذي وجهت له اللوم على ما حصل في بيروت، وقالت :  ” ألعاب نارية! من هو أكثر خزي في نظر الله أنا أو ؟ أنتم مقرفون والشعب اللبناني يستحق الأفضل”.

وقال مدير الأمن العام اللبناني، اللواء عباس ابراهيم إن 2700 طن من مادة الأمونيوم هي ما انفجر داخل مرفأ بيروت، وذكر أنها كانت في طريقها إلى أفريقيا.

ونترات الأمونيوم، مادة كيميائية شائعة الاستخدام في الأسمدة الزراعية، وهي عبارة عن مركب خطر، يمكن أن يكون شديد الانفجار، وفق ما نقل موقع “لايف ساينس”.

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