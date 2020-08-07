شاهد ممثلة أفلام إباحية لبنانية: أنا طاهرة أكثر من حزب الله..

وأضافت: “يا إلهي لا أفهم لماذا أكره الشرطة لهذه الدرجة” وعلقت ميا التي ظهرت منهارة على الفيديو: “تباً للشرطة، وتباً لحزب الله، أعيدوا لبنان إلى الشعب”.

الشهيرة "مايا خليفة" تفقد السيطرة وتبكي بسبب تفجيرات لبنان في العاصمة #بيروت pic.twitter.com/Fohe5Eljfi — Celebs World (@Celebrities_Wo) August 5, 2020

ونشرت تغريدة ثانية أثارت الجدل عندما إعتبرت نفسها الطاهرة الشريفة وأطهر من حزب الله في لبنان، الذي وجهت له اللوم على ما حصل في بيروت، وقالت : ” ألعاب نارية! من هو أكثر خزي في نظر الله أنا أو حزب الله؟ أنتم مقرفون والشعب اللبناني يستحق الأفضل”.

“Fireworks”?!!!!! Who’s more disgraceful in the eyes of god, me or hezbollah?



You’re disgusting and the lebanese people deserve better. https://t.co/7goXtfj6b3 — Mia K. (@miakhalifa) August 4, 2020

وقال مدير الأمن العام اللبناني، اللواء عباس ابراهيم إن 2700 طن من مادة الأمونيوم هي ما انفجر داخل مرفأ بيروت، وذكر أنها كانت في طريقها إلى أفريقيا.

ونترات الأمونيوم، مادة كيميائية شائعة الاستخدام في الأسمدة الزراعية، وهي عبارة عن مركب خطر، يمكن أن يكون شديد الانفجار، وفق ما نقل موقع “لايف ساينس”.