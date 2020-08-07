صحيفة كويتية تلمح على الإمارات في مؤامرة غسل الأموال لضرب إقتصاد الكويت

الدبور – قالت صحيفة كويتية وكأنها تلمح على دولة الإمارات، أن هناك بعض الدول شريكة في قضية غسل الاموال، القضية الشهيرة في الكويت، و التي تم إيقاف العديد من المتهمين بها.

ونقلت صحيفة “القبس” المحلية عن مصادر كويتية مطلعة، أن الدول التي لم تسمها “تقوم وعبر فاسدين تابعين لها بتحويل البلاد إلى حديقة خلفية لغسل الأموال؛ بهدف إبعاد أنظار المنظمات والمؤسسات الدولية عن الموبقات التي تقوم بها، وحتى لا يتم تخفيض تصنيفاتها في المؤشرات الدولية”.

ومن المعروف أن أشهر دولة في غسيل الأموال هي الإمارات، وتتم جميع العمليات منذ عقود في دبي، فهي مركز الفساد في العالم في مجال غسل الأموال، فهل تقصد المصادر الإمارات بعينها أم أن هناك دول أخرى معها؟

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر آخر أن هناك بلاغات أخرى يتوقّع وصولها إلى النيابة العامة خلال الأيام المقبلة، ضمن جهود الحكومة في محاربة غسل الأموال ومحاسبة المتهمين فيها.

وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ “القبس” أن النيابة العامة تسلَّمت رسمياً بلاغات جديدة، بشأن غسل أموال وتضخّم حسابات بعض المتهمين، كان أبرزها ضد الفنانة “فوز الشطي”، والإعلامية “نهى نبيل”.

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وأشارت المصادر إلى أن أسماء أخرى غير معروفة كانت ضمن البلاغات التي تسلّمتها النيابة.