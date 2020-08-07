نادين نسيب نجيم تنشر لأول مرة فيديو لحظة إصابتها بإنفجار بيروت وما حصل

الدبور – نشرت نادين نسيب نجيم، الممثلة اللبناني فيديو للحظات الأولى من إصابتها في إنفجار مرفأ بيروت، حيث كانت تصور الحريق من نافذة منزلها في بيروت لحظة وقوع الإنفجار كبقية من صوروا الحريق ولم يتوقعوا ما سيحصل.

وكشفت نادين نسيب ، خلال الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“، أنها كانت تقف بجوار النافذة الزجاجية وتصور الحريق، حيث بدا أن منزلها كان قريبًا من موقع التفجير.

وعلقت نجيم على الفيديو، قائلة:“اللحظة المشؤومة، كنت ماسكة التلفون وصرخت: لهذه الدرجة كنت قريبة؟! بشكر الله ألف مرة إنه بعدني عايشة“.