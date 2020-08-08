الإحتلال الإسرائيلي يحتفل بتسامح الإمارات مع كل من يعادي الإسلام (فيديو)

الدبور – يحتفل الإحتلال الإسرائيلي بكمية التسامح التي تخرج من الإمارات مع الجميع، إلا طبعا المسلمين، و التسامح ووزراة السعادة وعام التسامح تم تخصيصه لكل من يحارب المسلمين، من الهندوس إلى الإحتلال الإسرائيلي.

فقد نشر صحفي إسرائيلي يطلق على نفسه صهيوني بإمتياز، نشر تغريدة يشكر فيها الإمارات وتسامحها ومحبتها، بإفتتاح أكبر كنيس يهودي في منطقة الخليج، وإعلان بدأ اول صلاة يهودية فيه قريبا بعد تجهيزه على نفقة الدولة المتسامحة.

ويعتبر الكنيس الجديد الوحيد في المنطقة، وحجمه كبير جدا نظرا لكثرة أعداد اليهود في دبي، وعلق الصحفي الصهيوني إيدي كوهين على الفيديو بقوله: “بكرة سوف تقام أول صلاة سبت في جزيرة العرب بعد إنقطاع طويل منذ تهجير اليهود في أربعينيات القرن الماضي من الخليج و ذلك في إفتتاح كنيس دبي اليهودي الكبير .. هللويا”

وعلق عميد المخابرات القطرية السابق شاهين السليطي على الفيديو و التغريدة بقوله: “#شيطان_العرب واخوانه متسامحين ومنبطحين لكل الاديان وعبدة الاوثان إلا الاسلام فهو ممنوع ومحارب في سواحل عمان المنفصلة عن سلطنة عمان”

#شيطان_العرب واخوانه متسامحين ومنبطحين لكل الاديان وعبدة الاوثان إلا الاسلام فهو ممنوع ومحارب في سواحل عمان المنفصلة عن سلطنة عمان https://t.co/UOCNqpSdGp — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) August 8, 2020

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