شاب عربي في أمريكا يقتل فتاة اتهمته بالاغتصاب بعد مغادرته السجن بكفالة

الدبور – شاب عربي في الولايات المتحدة الامريكية، متهم بقضية إغتصاب وضرب فتاة أمريكية أصلها من فنزويلا، خرج بكفالة من السجن لحين موعد محاكمته، قام بقتل الفتاة التي إغتصبها بعد خروجه مباشرة.

و قالت الشرطة الأمريكية إن المشتبه به في حادثة الاغتصاب في ولاية فيرجينيا، والذي تم إطلاق سراحه من السجن بسبب مخاوف من فيروس كورونا، قتل المرأة التي اتهمته.

وأفادت الشرطة أنه تم الإفراج عن شاب عربي المتهم إبراهيم البويشي في 9 أبريل بسبب مخاوف من إصابته بالوباء، بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب والخنق والخطف.

وأضافت أن محامي المتهم طالب بضرورة الإفراج عنه في انتظار المحاكمة لأن الفيروس يهدد النزلاء والمحامين، وقد تم الإفراج عنه بالفعل بكفالة بقيمة 250 ألف دولار على الرغم من اعتراضات المدعي العام.

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وقد أمر القاضي نولان دوكينز، بإطلاق سراحه بشرط ألا يغادر منزله في ولاية ميرلاند إلا لمقابلة محاميه أو أي مسؤول عن خدمات المحكمة، ولكنه بدلاً من ذلك قام بقتل كارلا اليزابيث جونزاليس، وهي فتاة من أصول فنزويلية، اتهمته بالاغتصاب.

ونشرت الشرطة بياناً قالت فيه إنها تبحث عن البويشي الذي وصفته بأنه مسلح وخطير.

وأوضحت السلطات الأمريكية أنها طاردت البويشي في مقاطعة “برنس جورج”، وقالت إن سيارته تحطمت هناك مشيرة إلى أنه أطلق النار على نفسه على ما يبدو وأنه كان في حالة خطيرة.