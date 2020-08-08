شاهد شمس الكويتية للشباب اللبناني: أنت فاشل مو عارف تطرد الحكومة المغتصبة عرضك

الدبور – إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، للراقصة المثيرة للجدل و الجسد شمس الكويتية ، وهي تدافع عن المطرب الإماراتي حسين الجمسي، بعد قيام حملة تنمر عليه في مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، بإعتباره نحس على كل دولة يغني لها.

حيث غنى حسين الجسمي الإماراتي الجنسية للبنان قبل يوم من حادث إنفجار مرفأ بيروت، حيث علق أحدهم بقوله: “المواد المخزنة منذ ٦ سنوات إنفجرت بعد غناء الجسمي للبنان”.

وقالت شمس الكويتية في الفيديو موجه كلامها لكل من شارك في هذه الحملة على حسين الجسمي، أنت فاشل جبان مو قادر تطرد الحكومة المغتصبة لعرضك، وجاي تتنمر على حسين الجسمي.

وأضافت أنت رامي همك على حسين الجسمي يا فشلة، وأثار الفيديو موجة من الغضب على مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصا أن لبنان في محنة وحزن، ومازالت بعض الجثث لم تستخرج من تحت الأنقاض، وهي إنتفضت لأن مجموعة سخرت من حسين الجسمي فقط، وبالمقابل شنت هجومها القذر كما وصفوه على شعب كامل.

- Advertisement -

وعلق أحد النشطاء الذين نشروا الفيديو بقوله: “شمس الكويتيه للناس اللي تتنمر على حسين الجسمي اوك دافعي عن حسين هذا حقك بس شيلي فلتر العجوز اللي حاطته عشان نعيش جو اكثر معك ومع شطارتك بالشتم والطلاقه بالكلام”

شمس الكويتيه للناس اللي تتنمر على حسين الجسمي اوك دافعي عن حسين هذا حقك بس شيلي فلتر العجوز اللي حاطته عشان نعيش جو اكثر معك ومع شطارتك بالشتم والطلاقه بالكلام pic.twitter.com/OFTQGFxTw2 — ﺷـﺪں. (@4SHDN) August 6, 2020