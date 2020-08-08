في لبنان معركة على المنبر في أحد المساجد بعد هذا الموقف من وزارة الأوقاف فيديو

الدبور – في لبنان وفي مهزلة لا تقل عن بقية المهازل التي تحصل بشكل يومي، في البلد الذي مزقه الفساد و الطائفية ، قامت معركة على من يخطب على منبر رسول الله عليه الصلاة و السلام، في أحد المساجد اللبنانية، معركة كغيرها على المناصب، أي منصب مهما كان.

فقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر إمامين اثنين، يخطبان في وقت واحد داخل مسجد بلبنان.

وقال ناشطون، إن الواقعة حدثت داخل مسجد بمخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين (جنوبي لبنان).

ولفت الناشطون، إلى أن ما جرى كان نتيجة خلاف بين الإمامين، حيث رفض أحدهما عزله، وتعيين الآخر بديلا له، من قبل المديرية العامة للأوقاف الإسلامية.

ويظهر في الفيديو، قيام أحدهما بالبدء في الصلاة، بينما الآخر ما يزال يلقي الخطبة، وسط استغراب الحاضرين.

- Advertisement -

مشهد عجيب خطيبين في مسجد واحد في لبنان!!!

دائرة الاوقاف عزلت الخطيب وأرسلت الجديد فرفض المعزول القرار وكانت النتيجة كما ترون!!!!😳 pic.twitter.com/VKMrXgWwvb — موسى العمر (@MousaAlomar) August 8, 2020