شاهد بالفيديو حفل زفاف الفنان محمد عساف في دبي، تعرف على العروس!

الدبور- دخل الفنان الفلسطيني محمد عساف نجم أراب أيدول القفص الذهبي أخيرا، في حفل زفاف بسيط لم يخبر الإعلام عنه، ولكن تم تداول فيديو من حفل زفافه من فتاة من خارج الوسط الفني كما أراد دوما.

و أعلن عن زواج محمد عساف، مواطنه المغني والمنتج قاسم النجار، وذلك من خلال صورة جمعتهما عبر صفحته الرسمية في موقع ”فيسبوك“، حيث هنأه على الزواج السعيد معربًا عن فرحته بوجود مناسبة في عام 2020 وسط زخم الأحداث السيئة على بلدان العالم.

وقال قاسم النجار في تعليقه: ”وأخيرًا خبر حلو بالـ2020 أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة“.

ومع إعلان الزواج ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو من حفل الزفاف الذي قيل بحسب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه أقيم في الإمارات وتحديدًا في دبي.

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وبحسب مواقع محلية فلسطينية قالت إن والدي عساف سافرا من فلسطين إلى دبي في زيارة إلى محمد عساف ثم جاءت أزمة كورونا التي منعت عودتهما إلى فلسطين.

وأوضحت أن عساف استغل تواجدهما وأقام حفل الزفاف الذي اقتصر على عدد من أفراد العائلتين والمقربين من العروسين فقط.

وأكدت أن الفتاة تحمل الجنسية الفلسطينية وتُدعى ريم عودة، بينما أشارت أن محمد عساف سيقيم في دبي بعد الزواج أيضًا نظرًا لطبيعة عمله وحفلاته التي تتطلب حرية في السفر.