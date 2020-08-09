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شاهد عراقية تنتحر على الهواء عبر بث مباشر على الفيسبوك “فيديو”

By وطن الدبور
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الدبور – في فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حاولت عراقية الانتحار عبر بث مباشر على صفحة فيسبوك بإضرام النار في نفسها بالقرب من العتبة الحسينية في محافظة كربلاء.

وفي الفيديو، تقول العراقية إن السبب هو أن العتبة الحسينية والجهات التابعة لها منعتها من العمل داخل سوق شعبي كما دمرت مكان عملها المؤقت، ووجهت انتقادات إلى الزعماء الشيعة.

واستنكرت إزالة “بسطة” تابعة لها دون أن يمد لها أحد يد المساعدة.

#بالفيديو .. إمرأة كادحة تحاول حرق نفسها قرب العتبة الحسينية بسبب إنقطاع رزق عائلتهااين العمائم⁉️

Gepostet von ‎ضحى احمد‎ am Donnerstag, 6. August 2020

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