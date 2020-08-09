إنفجار بيروت
Videoفيديوعش الدبابير

شاهد قوة إنفجار بيروت أخرجت فتاة من حمام منزلها إلى الخارج “فيديو”

By وطن الدبور
0

الدبور – تخرج علينا فيديوهات جديدة من يوميا، فقد إنتشر العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي، عن لحظات وتأثيره على مختلف فئات الشعب في مناطق مختلفة، ومنهم شخصيات إعلامية وفنية.

في فيديو جديد تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وتم تصويره من إحدى كاميرات العمارة السكنية الموجودة بالقرب من مكان الإنفجار، ظهرت فتاة لبنانية تطير بالهواء من داخل منزلها إلى الخارج حيث الممر الذي يؤدي إلى شقتها.

وظهرت وقد إصدمت بحاجز حديدي بقوة وكادت تسقط من الاعلى ولكنها إصطدمت وعادت وقعت على الأرض من قوة تأثير الإنفجار على محيط مكان الإنفجار.

ونشر  الكثير من النشطاء الفيديو وتم تداوله بشكل واسع، وقال أحد النشطاء أن الفتاة كانت في حمام منزلها ومن هول وقوة الإنفجار دفعت إلى الخارج، ولا يستطيع الدبور التأكد من كل ما يتم نشره على وسائل التواصل الإجتماعي.

إقرأ أيضا: شيطان العرب بن زايد مجرم حرب في شوارع لندن، فضيحته وصلت العالمية

- Advertisement -

قد يعجبك

You might also like
فيديو

في لبنان معركة على المنبر في أحد المساجد بعد هذا الموقف من وزارة الأوقاف فيديو

عش الدبابير

كاتب كويتي يثير ضجة بعد عرض 25 مليار دولار مقابل إستقالة الحكومة اللبنانية!

فيديو

شاهد شمس الكويتية للشباب اللبناني: أنت فاشل مو عارف تطرد الحكومة المغتصبة عرضك

فيديو

شاهد بالفيديو ناشط لبناني للمفتي: من شو خايفين تحكوا شكرا تركيا؟!

فيديو

نادين نسيب نجيم تنشر لأول مرة فيديو لحظة إصابتها بإنفجار بيروت وما حصل

فيديو

أشهر ممرضة لبنانية صاحبة صورة احتضان الأطفال تتحدث لاول مرة (فيديو)

Leave A Reply

Your email address will not be published.