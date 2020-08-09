شاهد قوة إنفجار بيروت أخرجت فتاة من حمام منزلها إلى الخارج “فيديو”

الدبور – تخرج علينا فيديوهات جديدة من إنفجار بيروت يوميا، فقد إنتشر العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي، عن لحظات إنفجار بيروت وتأثيره على مختلف فئات الشعب في مناطق مختلفة، ومنهم شخصيات إعلامية وفنية.

في فيديو جديد تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وتم تصويره من إحدى كاميرات العمارة السكنية الموجودة بالقرب من مكان الإنفجار، ظهرت فتاة لبنانية تطير بالهواء من داخل منزلها إلى الخارج حيث الممر الذي يؤدي إلى شقتها.

وظهرت وقد إصدمت بحاجز حديدي بقوة وكادت تسقط من الاعلى ولكنها إصطدمت وعادت وقعت على الأرض من قوة تأثير الإنفجار على محيط مكان الإنفجار.

ونشر الكثير من النشطاء الفيديو وتم تداوله بشكل واسع، وقال أحد النشطاء أن الفتاة كانت في حمام منزلها ومن هول وقوة الإنفجار دفعت إلى الخارج، ولا يستطيع الدبور التأكد من كل ما يتم نشره على وسائل التواصل الإجتماعي.

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فيديو مرعب جديد كيف قوة الإنفجار في #مرفأ_بيروت أخرجت هذه الفتاة من منزلها pic.twitter.com/THRIvwtQzi — Bassam Mahdawi (@BassamMahdawi) August 9, 2020