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شاهد ماذا فعلت فتاة روسية حسناء بشاب كويتي شاهدها في الشارع

By وطن الدبور
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الدبور – حسناء، ممشوقة القوام وجميلة، مقيمة في منطقة صباح السالم في دولة ، إتهمت شاب كويتي بالتحرش بها ومسك أجزاء حساسة من جسدها عندما كانت تمارس رياضة المشي في .

الشاب الكويتي المتهم بالواقعة رفض جميع الإتهامات التي وجهتها له فتاة روسية ، ولكنه إعترف أن جمالها لا يقاوم، ولكنه لم يلمسها ولم يتحرش بها.

وبحسب مصدر امني، فإن الوافدة قالت في افادتها انها فوجئت بشخص يقترب منها بشكل غير مبرر وصدرت عنه تصرفات خادشة للحياء.

وقدمت الوافدة الروسية رقم سيارة المبلّغ عنه، مشيرة الى انها كانت عائدة من “الجيم” وقت الاعتداء عليها مرتدية ملابس رياضية.بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية

وقال المصدر إن رجال امن حولي ضبطوا الشاب الكويتي وفتح تحقيق معه . ورفض الشاب الموقوف ما ذكرته الوافدة الروسية، الا انه لم يقدم مبررا لاتهامها وكذلك لم ينكر تواجده في موقع البلاغ.

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ولكنه أقر أن جمالها لا يقاوم ولكنه لم يفعلها، وهي تحاول الحصول على الأموال منه فقط عن طريق إتهامه.

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