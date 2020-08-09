عش الدبابير

ضابط إماراتي يؤكد إغتيال الأمير محمد بن نايف في السعودية

By وطن الدبور
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الدبور – كشف ضابط إماراتي عن أنباء مؤكدة أن ولي العهد السعودي قام بإغتيال ، لإنهاء هذا الملف إستعدادا لتوليه العرش.

وقال الضابط الإماراتي في جهاز المخابرات ويغرد باسم بدون ظل ، بتغريدة عبر تويتر عن انباء تتداول من داخل جهاز الأمن الإماراتي عن اغتيال ، الامير محمد بن نايف. دون مزيدٍ من التفاصيل

وفي نفس السياق قال المحامي الدولي البارز محمود رفعت إنّ هناك خبراً متداولاً في عن إقدام ولي العهد محمد بن سلمان على قتل ولي العهد السابق محمد بن نايف وربما عمه احمد بن عبدالعزيز.

وعبّر “رفعت” في تغريدةٍ له بـ”تويتر” عن أمله عدم صحة الخبر؛ “لأنه لو صح فإن السعودية ستكون على حافة هاوية ستسقط فيها حتما وسيكون محمد بن سلمان قد رمى بالبلاد ببركان سيحرقها بكل مكوناتها”.

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ونشر الحساب السعودي “مجتهد” الشهير بتويتر أشار فيها إلى أنّ محمد بن سلمان “نجح حتى الآن في كتمان حدث كبير وخطير خوفا من تداعياته عليه”.
 
وبينما لم يكشف “مجتهد” معلوماتٍ عن الحدث الكبير والخطير -كما وصفه- قال إن الدوائر القريبة منه بدأت تتداول الخبر ويبدو أنه سيضطر لمواجهة الحقيقة قريبا رغم أنفه.

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