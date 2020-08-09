ضابط إماراتي يؤكد إغتيال الأمير محمد بن نايف في السعودية

الدبور – كشف ضابط إماراتي عن أنباء مؤكدة أن ولي العهد السعودي قام بإغتيال الأمير محمد بن نايف، لإنهاء هذا الملف إستعدادا لتوليه العرش.

وقال الضابط الإماراتي في جهاز المخابرات ويغرد باسم بدون ظل ، بتغريدة عبر تويتر عن انباء تتداول من داخل جهاز الأمن الإماراتي عن اغتيال ، الامير محمد بن نايف. دون مزيدٍ من التفاصيل

انباء تتداول من داخل جهازنا الامني عن اغتيال ، الامير محمد بن نايف. — بدون ظل (@without__shadow) August 9, 2020

وفي نفس السياق قال المحامي الدولي البارز محمود رفعت إنّ هناك خبراً متداولاً في السعودية عن إقدام ولي العهد محمد بن سلمان على قتل ولي العهد السابق محمد بن نايف وربما عمه احمد بن عبدالعزيز.

وعبّر “رفعت” في تغريدةٍ له بـ”تويتر” عن أمله عدم صحة الخبر؛ “لأنه لو صح فإن السعودية ستكون على حافة هاوية ستسقط فيها حتما وسيكون محمد بن سلمان قد رمى بالبلاد ببركان سيحرقها بكل مكوناتها”.

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هناك خبر متداول في #السعودية أن #محمد_بن_سلمان قام بقتل ولي العهد السابق #محمد_بن_نايف وربما عمه #احمد_بن_عبدالعزيز أيضا.. أأمل عدم صحة الخبر لأنه لو صح فإن السعودية ستكون على حافة هاوية ستسقط فيها حتما وسيكون محمد بن سلمان قد رمى بالبلاد ببركان سيحرقها بكل مكوناتها — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) August 8, 2020

ونشر الحساب السعودي “مجتهد” الشهير بتويتر أشار فيها إلى أنّ محمد بن سلمان “نجح حتى الآن في كتمان حدث كبير وخطير خوفا من تداعياته عليه”.

وبينما لم يكشف “مجتهد” معلوماتٍ عن الحدث الكبير والخطير -كما وصفه- قال إن الدوائر القريبة منه بدأت تتداول الخبر ويبدو أنه سيضطر لمواجهة الحقيقة قريبا رغم أنفه.