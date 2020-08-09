عصابة آسيوية
Videoفيديوالصورة أحلى

عصابة آسيوية في سلطنة عمان إستغلت جائحة كورونا لضرب شباب السلطنة

By وطن الدبور
0

الدبور – في ، إستغلت ظروف جائحة كورونا، وإنشغال معظم أجهزة الدولة الامنية من شرطة وقوات عسكرية في محاربة هذه الجائحة، لتنفيذ مخططاتها في ضرب الشباب العماني عن طريق الإستمرار في تهريب المخدرات إلى السلطنة.

فقد ظنت عصابة آسيوية في السلطنة أن الوقت ملائم لتهريب شحنة كبيرة من المخدرات، خلال إنشغال الشرطة في تأمين السلطنة خلال فترة الحظر، وحماية المواطنين و المقيمين من الإصابة بهذا الفيروس اللعين، ولكن كانت متيقظة كالعادة.

وصدمت العصابة بشرطة عمان السلطانية وهي تلقي القبض عليهم، وكيف أن جهاز الشرطة له القدرة على عمل كل هذه الجهود في هذا الوقت بالذات.

وقالت شرطة عمان السلطانية بتغريدة على صفحتها الرسمية في تويتر ما نصه:

“قيادة شرطة خفر السواحل بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تُلقي القبض على مهربين اثنين من جنسية آسيوية أثناء محاولتهما إنزال كمية من المواد المخدرة على أحد شواطئ محافظة مسقط، وبحوزتهما ٢٢ كيلوجراماً من مخدر الكريستال وكيلوجرام ونصف من مخدر المورفين.”

- Advertisement -

وعلق النشطاء على يقطة جهاز الشرطة رغم كل الضغوط عليهم وعملهم لساعات طويلة في هذه الأزمة، ومنهم من لا يلتقي بأهله إلا ساعات قليلة، وقال ناشط عماني بتعليق على الخبر: “يقظة وحس امني عالي من رجال الادارة العامة وقيادة شرطة خفر السواحل، ابطال في الميدان وبكل فخر واخلاص وتفاني يؤدون عملهم والهدف واحد ومشترك وهو الحفاظ على شباب هذا الوطن من هذه الآفة. حفظ الله عمان”

إقرأ أيضا: شاهد الإمارات شردت آلاف العائلات اليمنية المسلمة وجمعت شمل عائلة يمنية يهودية!

قد يعجبك

You might also like
لسعات

جاء الشاهين العماني من أقصى المدينة يسعى ليتصدى لكاتب سعودي تهجم على اللبناني

فيديو

سواحل عُمان وثائقي يثير ضجة واسعة في الإمارات و في السلطنة شاهد الفيديو

عش الدبابير

هذا ما سيفعله المنخفض المداري في سلطنة عمان يوم السبت (فيديو)

عش الدبابير

سعيد جداد من معارض عماني مطبل للإمارات، إلى عماني مخلص ومطبل للإمارات

عش الدبابير

سلطنة عمان أفاقت على خبر مفجع في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك شاهد

فيديو

ناشط أردني يكشف بالفيديو خطة الإمارات لشيطنة سلطنة عمان في أمريكا

Leave A Reply

Your email address will not be published.