عصابة آسيوية في سلطنة عمان إستغلت جائحة كورونا لضرب شباب السلطنة

الدبور – عصابة آسيوية في سلطنة عمان، إستغلت ظروف جائحة كورونا، وإنشغال معظم أجهزة الدولة الامنية من شرطة وقوات عسكرية في محاربة هذه الجائحة، لتنفيذ مخططاتها في ضرب الشباب العماني عن طريق الإستمرار في تهريب المخدرات إلى السلطنة.

فقد ظنت عصابة آسيوية في السلطنة أن الوقت ملائم لتهريب شحنة كبيرة من المخدرات، خلال إنشغال الشرطة في تأمين السلطنة خلال فترة الحظر، وحماية المواطنين و المقيمين من الإصابة بهذا الفيروس اللعين، ولكن شرطة عمان السلطانية كانت متيقظة كالعادة.

وصدمت العصابة بشرطة عمان السلطانية وهي تلقي القبض عليهم، وكيف أن جهاز الشرطة له القدرة على عمل كل هذه الجهود في هذا الوقت بالذات.

وقالت شرطة عمان السلطانية بتغريدة على صفحتها الرسمية في تويتر ما نصه:

“قيادة شرطة خفر السواحل بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تُلقي القبض على مهربين اثنين من جنسية آسيوية أثناء محاولتهما إنزال كمية من المواد المخدرة على أحد شواطئ محافظة مسقط، وبحوزتهما ٢٢ كيلوجراماً من مخدر الكريستال وكيلوجرام ونصف من مخدر المورفين.”

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قيادة شرطة خفر السواحل بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تُلقي القبض على مهربين اثنين من جنسية آسيوية أثناء محاولتهما إنزال كمية من المواد المخدرة على أحد شواطئ محافظة مسقط، وبحوزتهما ٢٢ كيلوجراماً من مخدر الكريستال وكيلوجرام ونصف من مخدر المورفين. pic.twitter.com/MXNneuU6ZM — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) August 9, 2020

وعلق النشطاء على يقطة جهاز الشرطة رغم كل الضغوط عليهم وعملهم لساعات طويلة في هذه الأزمة، ومنهم من لا يلتقي بأهله إلا ساعات قليلة، وقال ناشط عماني بتعليق على الخبر: “يقظة وحس امني عالي من رجال الادارة العامة وقيادة شرطة خفر السواحل، ابطال في الميدان وبكل فخر واخلاص وتفاني يؤدون عملهم والهدف واحد ومشترك وهو الحفاظ على شباب هذا الوطن من هذه الآفة. حفظ الله عمان”

يقظة وحس امني عالي من رجال الادارة العامة وقيادة شرطة خفر السواحل، ابطال في الميدان وبكل فخر واخلاص وتفاني يؤدون عملهم والهدف واحد ومشترك وهو الحفاظ على شباب هذا الوطن من هذه الآفة. حفظ الله عمان — Ffffffff (@Fffffff48558365) August 9, 2020