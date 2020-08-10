الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد جن جنونه من الشيخ حمد بن جاسم

الدبور – الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، الناشط على موقع تويتر، جن جنونه من نصائح الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، التي وجهها لما أطلق عليها الشقيقة الكبرى السعودية.

وقال الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد الذي لا يتقلد أي منصب رسمي حالياً ، ولكنه نشط على مواقع التواصل الإجتماعي، ومعروف بدفاعه المتواصل عن السعودية وحكامها، وقال كما لسع الدبور:

”معالي الشيخ الناصح حمد بن جاسم، من ثبت تآمره على السعودية بدعم معارضيها والسعي لتقسيمها والتبشير بأن أهل نجد سيموتون من الجوع إن تقسمت – هذا كلامه نصًا في التسجيل الشهير في خيمة القذافي الذي كان آخر كلامه عن قطر :هذي آخرتها يا قطر هذي آخرة العيش والملح؟.. معالي الشيخ يالبجاحتك!“.

معالي الشيخ الناصح حمد بن جاسم

من ثبت تآمره على السعودية بدعم معارضيها والسعي لتقسيمها والتبشير بأن أهل نجد سيموتون من الجوع إن تقسمت – هذا كلامه نصًا في التسجيل الشهير في خيمة القذافي الذي كان آخر كلامه عن قطر :هذي آخرتها يا قطر هذي آخرة العيش والملح؟-..

معالي الشيخ يالبجاحتك! — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) August 10, 2020

ولاقت تغريدة الامير السعودي الكثير من ردود الأفعال، وكان أغلبها سيل من الشتائم على قطر كالعادة، ولكن ناشط قال له ما نصه: “معالي الشيخ حمد بن جاسم عطاكم النصيحة ولو وزنت بالذهب ،، ولكنكم لا تحبون الناصحين .”

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معليش. ولدكم مطلوب في امريكا pic.twitter.com/Ut8dUQjB6P — بوعجب ©️ BoAjaB (@boajab4) August 10, 2020

وكان الشيخ حمد بن جاسم بن جبر، رئيس وزراء قطر السابق، كتب في سلسلة تغريدات وجهها كنصيحة للسعودية، ما نصه: “مما يؤسف له أن الأخبار والأحداث المتتالية التي تأتي من الشقيقه الكبرى، لا تبعث على الطمأنينة تجاه مستقبل المنطقة والمملكة باعتبارها الكيان الأكبر فيها.”

وأضاف في سلسلة التغريدات التي لسعها الدبور، وقد يقول البعض إنني أتحدث بشماتة، لكن هذا ليس من طبعي، إن أريد إلا النصح ما استطعت، والدعوة إلى التوقف عن المكابرة وعن نهج المغامرة الذي لا تحمد عواقبه دائما، كما علمتنا عِبَرُ التاريخ .

وأضاف في ختام تغريداته التي أثارت ضجة واسعة: “مرة أخرى فإني أنصح بإغلاق ملف خاشقجي وملف الجبري، فخطوة كهذه لا تعتبر هزيمه بل هي تصحيح لمسار خطير.”

ومرة أخرى فإني أنصح بإغلاق ملف خاشقجي وملف الجبري فخطوة كهذه لا تعتبر هزيمه بل هي تصحيح لمسار خطير. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 9, 2020