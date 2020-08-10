الناشط أبومنشار: ولي عهد السعودية يهرب إلى اليمن شاهد الفيديو

الدبور – الناشط أبومنشار ، و الذي إشتهر بعد حادثة إغتيال الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول، ليطلق على حسابه اسم أبومنشار، ويعتقد إنه حساب سعودي معارض.

وقد إشتهر في تركيب الفيديوهات التي تحاكي الواقع بطريقة ساخرة ومحكمة.

فقد نشر الناشط أبومنشار فيديو جديد على صفحته على موقع تويتر، قال فيه أن ولي عهد السعودية بن سلمان، بعد إستدعاء محكمة أمريكية له في قضية محاولة إغتيال الجبري، قد هرب إلى اليمن.

حيث جاء في التغريدة كما لسعها الدبور ما نصه: “ابن سلمان يهرب من الاستخبارات الأمريكية إلى اليمن حتى في اليمن يستمر هياط الدب الداشر”

ابن سلمان يهرب من الاستخبارات الأمريكية إلى اليمن

حتى في اليمن يستمر هياط الدب الداشر 🤥😂#الداشر_مطلوب_في_امريكا #محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/WpYafsRmpg — ابو منشار (@abukarsh2018) August 10, 2020

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و أصدرت محكمة أمريكية، أمراً قضائياً باستدعاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك على خلفية القضية المرفوعة ضده من رئيس جهاز المخابرات السابق سعد الجبري، والذي يتهمه فيها بمحاولة اغتياله.

وقالت قناة الجزيرة القطرية، في تغريدة ، إن أمر الاستدعاء القضائي لابن سلمان جاء في إطار قضية الجبري.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن قرار الاستدعاء شمل 13 مسؤولاً وموظفاً سعودياً، اثنان منهم يقيمان في الولايات المتحدة.