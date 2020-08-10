مصريون يعتدون بوحشية على مواطن كويتي في فيديو أثار ضجة واسعة

الدبور – في فيديو أثار ضجة واسعة على وسائل التواصل الإجتماعي، ظهر مجموعة من العمالة الوافدة المصرية تعتدي بالضرب على مواطن كويتي .

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لمشاجرة وقعت بين مواطن كويتي وآخر مصري، في الكويت، تطورت إلى تجمع عدد كبير من المصريين ومطاردة الشاب الكويتي وضربه ضربًا مبرحًا، وذلك حسبما روى ناشطون تداولوا الواقعة.

ويظهر في مقطع الفيديو المواطن الكويتي وهو يحاول الاعتداء على شخص أمامه قيل إنه مصري، في مكان يبدو أنه مخصص لتجمع المصريين بالكويت.

وقام المصري برد الاعتداء على المواطن الكويتي ثم فوجئ بمساندة من زملائه، الذين هرعوا إليه وهاجموا الكويتي .

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وعلق حساب مصري يحمل اسم ”رمزي“: ”كويتي ضرب مصري في الكويت… المصريين اتجمعو علية واخد علقة مووت.. لحد امتى هيفضل تطاول بعض الكوايتة؟“.

وكتب ”علاء“: “ المصريين يضربوا كويتي أهان مصري آخر.. إتقي شر الحليم إذا غضب.. لا تقبل الرزق الذي تهان فيه كرامتك الرازق هو الله #الكويت“.

ونشر ثالث مقطع الفيديو، وعلق عليه قائلًا: “ النهارده كويتي جه يضرب مصري اتلموا عليه المصريين وضربوه هو والكوايته الى وقفوله ونزلوا عليهم بالمقشات والمساحات“.

كويتى ضرب مصرى فى الكويت … المصرين اتجمعو علية واخد علقة مووت .. لحد امتى هيفضل تطاول بعض من الكوايتة pic.twitter.com/upKHWB3rUe — ramzy elsied (@ramzyelsied) August 10, 2020

المصريين يضربوا كويتي أهان مصري آخر

إتقي شر الحليم إذا غضب

لا تقبل الرزق الذي تهان فيه كرامتك الرازق هو الله #الكويت #الذهب#المصريين pic.twitter.com/lYaUy3s0eD — alaa nady (@alaanady2) August 10, 2020