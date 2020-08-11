سعودي بثير ضجة بعد دعوته عبر “تيك توك” للشذوذ مع الأطفال

الدبور – أثار شاب سعودي ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد دعوته لممارسة الشذوذ الجنسي مع الاطفال، بكل وقاحة و وضوح امام العامة على برنامج تيك توك سيء السمعة و المفتوح للجميع.

وبعد الضجة ومطالبة النشطاء في السعودية بالقبض عليه ومحاسبته، وبعد إنتشار الفيديو بشكل واسع من قبل المعارضين له، ألقت الشرطة السعودية القبض على الشخص الذي ظهر في مقاطع فيديو على تطبيق ”تيك توك“ يدعو فيها لممارسة الشذوذ الجنسي مع صغار السن، وهو سعودي .

ونقلت صحيفة ”عكاظ“ المحلية عن مصادر، اليوم الثلاثاء، أن شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة الطائف قبضت على المعني الذي أصبح يعرف بـ“مجاهر الطائف“ بعد ظهوره في مقاطع فيديو مخلة بالحياء.

ويجري التحقيق مع ما اطلق عليه عبر تويتر لقب ”مجاهر الطائف“، تمهيدًا لإحالته للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية، فيما تم العثور معه على تقارير طبية عن إصابته باعتلال نفسي، تجري متابعة حقيقتها مع الجهات الصحية، حسب ”عكاظ“.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقاطع، ومن بينها هاشتاغ (#مجاهر_الطايف) على تويتر، إذ حل في المرتبة الأولى، وسط مطالب من الجميع بالقبض عليه.

ويذكر أن مثل تلك الحوادث كثرت في الفترة الأخيرة وهي المجاهرة بالمعاصي على وسائل التواصل، بعد غزوة بن سلمان الترفيهية، وتوجهه للإنفتاح الغربي ومحاربة الإسلام الذي إعتبره متطرفا في الكثير من الأمور، وخصوصا بعد إنشاء هيئة الترفيه و الوناسة وصرف مليارات عليها لإقساد الشباب.