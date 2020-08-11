سوري في الكويت يشتكي على عيادة تجميل قصدها لتحسين مؤخرته ولكنها…

الدبور – في قضية غريبة عجيبة حصلت في الكويت، تقدم شاب سوري بشكوى في قشم الشرطة المخفر، على عيادة تجميل قصدها لإجراء عملية تجميل لمؤخرته، لأنها لا تعجبه، يريد تكبيرها عن طريق حقنها بإبر بوتوكس.

السوري، وبحسب ما رواه مصدر أمني ، قصد مخفر السالمية، وتقدم بشكوى ذكر فيها أنه توجه إلى إحدى عيادات التجميل، لإجراء عملية حقن بالبوتوكس لمؤخرته، إلا أنه بعد الانتهاء منها، اكتشف أنه سقط ضحية خطأ طبي.

وأن العملية لم تحقق النتائج المرجوة منها، وبعدها اختل توزانه ولم يقو على الحركة، ولم تكبر مؤخرته كما أراد، وقال لقد عملوا امرا ما في مؤخرتي بدون معرفتي.

وذكر المصدر أن الشاكي أدلى ببيانات العيادة، واسم الطبيب الذي أجرى له العملية، وسجلت قضية خطأ طبي أحيلت إلى التحقيق.

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ولم تذكر المصادر الأمنية المزيد من التفاصيل عن ما نوع الخطأ الطبي الذي حصل في مؤخرة الوافد السوري، وما سبب الشكوى، غير أن مؤخرته لا تعجبه ولم يقم الطبيب بالمطلوب، بالإذافة لشعوره بالضعف بعد خروجه من العملية.

وتم إحالة الشاكي شاب سوري إلى الفحص وإحضار تقرير طبي مفصل، وتم إستدعاء الطبيب للتحقيق معه وعرفة ماذا فعل بمؤخرة الشاب السوري بالضبط؟