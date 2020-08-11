شاهد فتاة سعودية إكتشفت صلاة جديدة، أفضل من الصلاة التي تعود عليها الناس!

الدبور – فتاة سعودية ظهرت في فيديو أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتكاعي، إلى أي مدى وصل الحال في السعودية الجديدة، وإلى أين يقود بن سلمان بلاد الحرمين.

وظهرت فتاة سعودية ناشطة على مواقع التواصل، في فيديو لسعه الدبور من موقع تويتر تم تداوله بشكل واسع، وحصل على الكثير من التعليقات وحالة من الجدل و الغضب.

وقالت أنها إكتشفت صلاة جديدة مختلفة عن الصلاة التي يمارسها الناس، وقالت أن الصلاة ليست في الحركات التي يقوم بها المسلم، بل هي في القلب، وهناك صلاة جديدة إكتشفتها وارتاحت لها، وكل شخص يمارس أي صلاة يرتاح لها.

وقالت أنا لا أخذ الموضوع بما درسناه في الكتب، كأني إكتشفت الصلاة اليوم، ولا أسمع لمن يقول لي ضع يدك هنا أو هنا وأشارت إلى صدرها، لأني إكتشفتها بمفهومي أنا وبالطريقة الأقرب إلى قلبي، ولا يهمني أي شيء.

هذه #السعودية_الجديدة وفق رؤية ابن سلمان!

سعودية تخترع صلاة جديدة..

"لا أصلي مثل ما علمتنا كُتب الدين!" pic.twitter.com/XC3pM5F6Mr — نورة الحربي (@n_alharbi12) August 11, 2020

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ورد ناشط عليها بقوله: “المهم لديهم هو كيفية وضع المكياج وتسريحة الشعر ، فهنا تجدهم يحترمون التعليمات بعناية و بدقة لا متناهية كانهم يريدون ان يطلقوا صاروخ للقمر. أما الصلاة بالنسبة لهم فصلي كما شئت و لمن شئت. إذا كنت غير مقتنع بالصلاة ولا تأخذ في الاعتبار شروط من فرضها فلماذا تصلي أصلا.”