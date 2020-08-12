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ألا تكفي الجزيرة، ناشط عماني يدخل الحزن على قلوب عيال زايد بنشر فيديوهات جديدة

By وطن الدبور
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الدبور – قام بنشر سلسلة فيديوهات جديدة عن ، وخصصها على من حكم الإمبراطورية عبر التاريخ، وتأتي هذه الفيديوهات بعد الوثائقي الذي بثته قناة الجزيرة في قطر عن سواحل عمان.

وأثار فيديو الجزيرة حالة من الجدل و الغضب في الإمارات، وكأن الفيديو كشف عوراتهم، وهو يتحدث عن حقائق كانت مخفية عن الكثير من الناس عن الإمبراطورية العمانية، و محاولات الغمارات سرقة وتزوير تاريخ السلطنة.

فبعد الحزن الذي أدخلته قناة الجزيرة على قلوب كعادتها، جاء ناشط عماني ليكمل بنشر سلسلة فيديوهات أيضا عن الإمبراطورية العمانية، في توجه جديد فيما يبدو من قبل النشطاء في للحفاظ على تاريخ السلطنة وتوريثه للأجيال القادمة.

خصوصا بعد الحملات الكثيرة من قبل الجارة التي إنفصلت عن عمان، لتزير وتغيير التاريخ، وبل حتى سرقة الآثار لصناعة تاريخ مزور لهم، بدل الإهتمام بصناعة مستقبل لدولتهم حديثة الولادة.

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ونشر الناشط العماني الذي يغرد تحت اسم اللؤلؤ الطيب الفيديوهات وعلق عليهم ما نصه: “اهداء لكل محب للإمبراطورية العمانية بحمد من اللّہُ وتوفيقه انهيت تحميل مقاطع فيديو عن شخصيات عمانية حكمت عُمان واتمنى من الجميع الاستفاده من التاريخ العماني الزاخر بأعجوبة الامبراطورية العمانيه. يوجد 30 مقطع لـ 30 شخصيه تحت هذه التغريده متابعة شيقة اتمناها لكم”

وعلق الكثير من النشطاء على سلسلة الفيديوهات الموجودة في نفس التغريدة وتحتوي على عدة فيديوهات تتحدث عن من حكم الإمبراطورية العمانية عبر التاريخ، منذ نشأتها، وقال أحد المعلقين ما نصه: “تباهم يجيهم الضغط والقلب ما كافي مال الجزيرة”

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