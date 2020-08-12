شاهد كيف تحرش كويتي بفتاة بطريقة وقحة ولحقها إلى منزلها

الدبور – في حالة تحرش غريبة ووقحة في نفس الوقت، ألقت قوات الشرطة في الكويت على متحرش وقح، لاحق فتاة وتحرش بها بطريقة مستفزة حتى وصل إلى باب منزلها، وهناك كان بإنتظاره ما لا يسره، حتث تلقى علقة سخنة من والدها.

الواقعة بدأت عندما لاحق مواطن كويتي، فتاة تسير بمركبتها على شارع الخليج متوجهة إلى منزلها، حيث تمادى في تحرشاته، وهي في طريق عودتها إلى المنزل، فاتصلت على والدها وقالت له إن شخصاً تحرش بها ولاحقها إلى باب المنزل، عندها خرج الأب لينتظرها عند الباب.

وقال مصدر أمني إن «الأب تمكن من ضبط الشاب عند باب منزله، وقام بضربه ضرباً مبرحاً، ثم أبلغ عمليات وزارة الداخلية وسلمه إلى رجال الأمن، وأحيل إلى المخفر، بتهمة التحريض على الفسق والفجور».

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