فيديو لـ أمير الإنسانية الشيخ صباح الاحمد مع حفيده يثير المشاعر في الكويت

الدبور – نشر فيديو وتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وعبر تطبيق واتساب الشهير، ظهر فيه أمير الإنسانية أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح وهو يلاعب أحد أحفاده.

و أثار الفيديو الذي إنتشر ولا يستطيع الدبور التأكد من تاريخ تسجيله، أثار مشاعر النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، مما زاد من الدعاء له بالصحة وبعودته سالما إلى وطنه وشعبه، وشعر الكثير منهم بالسعادة و الإطمئنان على صحة أميرهم.

وقال الناشط الذي يغرد باسم كويتي حر بتغريدة أرفق بها الفيديو، عن أمير الإنسانية ما نصه: “سمو الامير مع حفيده ، مقطع اعاد للشعب البهجة والاطمئنان ، الحمد لله وعسى الله يشافيك يابو ناصر، شفاء تام وترجع للوطن بسلامة وعافية”

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سمو الامير مع حفيده ، مقطع اعاد للشعب البهجة والاطمئنان ، الحمدلله وعسى الله يشافيك يابو ناصر شفاء تام وترجع للوطن بسلامة وعافية 🇰🇼❤️ #صباح_الأحمد_الجابر_الصباح pic.twitter.com/j6MqLgrW3R — كويـتي حُـ ـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) August 12, 2020

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ويخضع أمير الإنسانية، البالغ من العمر 93 عاما للعلاج حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية التي غادر إليها في 23 يوليو/تموز الماضي، بناء على مشورة الفريق الطبي الذي عالجه في الكويت وأجرى له التدخل الجراحي الذي لم تُكشف تفاصيله.

والإثنين، قال مجلس الوزراء الكويتي إن الحالة الصحية لأمير البلاد “مستقرة” و”تشهد تحسنا إيجابيا”.

والسبت، قالت مصادر كويتية مطلعة، إن أمير البلاد، سيعود من الولايات المتحدة، في غضون أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، في ظل مؤشرات على تعافيه من جراحة متعلقة بالقلب.

و”صباح الأحمد الجابر الصباح” هو الابن الرابع لـ”أحمد الجابر الصباح”، وحكم الكويت في يناير/كانون الثاني 2006، ليصبح الأمير الخامس عشر للدولة.

و قال رئيس البرلمان الكويتي “مرزوق الغانم”، إنه سيكشف الخميس، عن فحوى رسالة من ولي العهد الشيخ “نواف الأحمد الجابر الصباح” تتضمن توجيهات بشأن المشهد السياسي الحالي في البلاد.

وأوضح “الغانم” أنه التقى ولي العهد اليوم، لكنه سيكشف عن التوجيهات التي تلقاها منه، خلال مؤتمر صحفي الخميس.

للتو تشرفت بلقاء سمو نائب الأمير وولي العهد، واستمعت الي توجيهاته ونصائحه بشأن المشهد السياسي الحالي ، وغدا سأنقل للشعب الكويتي ما يتعلق بتلك التوجيهات التي تثلج الصدر والتي تعكس ايمان سموه بالمؤسسات الدستورية



-١ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) August 12, 2020

وأضاف “الغانم” أنه التقى أيضا رئيس مجلس الوزراء الشيخ “صباح الخالد الصباح” عقب انتهاء جلسة البرلمان، التي عُقدت، للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير المالية “براك الشيتان” التي انتهت بتجديد الثقة به بأغلبية برلمانية.