Videoفيديوعش الدبابير

شاهد كيف تعامل مفتي سلطنة عمان مع احد الضيوف، وماذا قال الضيف “فيديو”

By وطن الدبور
0

الدبور لسع الدبور فيديو ظهر فيه ، قام بتصويره ضيف زاره من زنجبار، وهي دولة لا تتحدث العربية، ولكن الضيف وهو عالم دين يتقن العربية، وتحدث وهو على مائدة الطعام بضيافة سماحة ، عن اخلاق هذا العالم الجليل، وعن اخلاق شعب السلطنة.

وقابل مفتي الشيخ أحمد الخليلي، كلام الضيف من زنجبار بكل تواضع، وابتسامته المعهودة، في فيديو أثار مشاعر النشطاء في ، وتم تداوله بشكل واسع في عدة قنوات حول العالم وخاصة من متابعي الضيف الذي نشر الفيديو.

زنجبار الأفريقية تربطها بسلطنة عمان روابط وثيقة وتاريخية، فقد كانت تحت حكم عمان لفترة طويلة، كبقية أراضي المنطقة، قبل أن تندلع ثورة فيها وتنفصل عن عمان، ولكن شعبها له إرتباط قوي بالشعب العماني، فمنهم تعلموا الإسلام ودخلوا فيه أفواجا، وعاش الكثير من العمانيين في زنجبار قبل إنفصالها.

كانت جزيرة زنجبار الأفريقية في قلب تجارة الرقيق أيام امتداد الإمبراطورية البحرية العُمانية من جنوب إيران إلى شمال موزمبيق. في سنة 1964 أدت ثورة ومجازر إلى تشتيت الوجود العُماني في الجزيرة ودفعت بآلاف العرب إلى المنفى.

- Advertisement -

إقرأ أيضا: قرقاش هاجم سلطنة عمان و تطبيع شيطان العرب مختلف لأنه من أجل فلسطين تطبيع حلال

قد يعجبك

You might also like
عش الدبابير

باحثة إيطالية: القرض الذي حصلت عليه سلطنة عمان خطوة ذكية تقلل القيود

فيديو

ألا تكفي الجزيرة، ناشط عماني يدخل الحزن على قلوب عيال زايد بنشر فيديوهات جديدة

فيديو

شاهد ناشط إماراتي لحكومة سلطنة عمان: “لا تنسوا أبناءكم، لاتكونوا ضعفاء”

فيديو

سعيد جداد من داخل سلطنة عمان يدافع عن الإمارات ويهاجم الإمبراطورية العمانية…

فيديو

عصابة آسيوية في سلطنة عمان إستغلت جائحة كورونا لضرب شباب السلطنة

لسعات

جاء الشاهين العماني من أقصى المدينة يسعى ليتصدى لكاتب سعودي تهجم على اللبناني

Leave A Reply

Your email address will not be published.