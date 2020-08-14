سلطنة عمان في بيان صادم تؤيد تطبيع الإمارات مع الإحتلال الإسرائيلي!

الدبور – في صدمة للمتابعين للشأن العماني، أصدرت سلطنة عمان بيانا أيدت فيه ما قامت به الإمارات من تطبيع كامل مع دولة الإحتلال الإسرائيلي، قبل التوصل لإتفاق سلام شامل يرضى به الشعب الفلسطيني كما كان يطالب السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله.

حيث قال ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية ، بأن السلطنة تؤيد قرار دولة الإمارات‬⁩ العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأعرب الناطق عن أمله في أن يسهم ذلك القرار في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وبما يخدم تطلعات شعوب المنطقة في استدامة دعائم الأمن والاستقرار والنهوض بأسباب التقدم والازدهار للجميع، حسب ما جاء في صحيفة أثير العمانية.

وترفض سلطنة عمان إقامة علاقات رسمية تطبيعية مع دولة الإحتلال قبل التوصل لإتفاق سلام شامل يرضى به الشعب الفلسطيني، كما كانت سياسة السلطان الراحل قابوس بن سعيد رحمه الله لسنوات.

وبالرغم من لقاء السلطان قابوس برئيس وزراء الإحتلال إلا إنه جاء بالتنسيق من السلطة الفلسطينية، وجاء لدفع عملية السلام، و التوصل لحل عادل يرضي الشعب الفلسطيني، كما صرحت السلطة الفلسطينية وقتها.

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إلا أن بيان وزراة الخارجية العمانية جاء مخيبا للآمال، على إعتبار سلطنة عمان دعمت القضية الفلسطينية بشكل دائم حتى مع وجود علاقات غير رسمية مع الإحتلال.

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