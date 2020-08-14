شاهد بالفيديو كيف أهانت دولة الإحتلال الشعب الإماراتي بعد التطبيع

الدبور – بدأت دولة الإحتلال الإسرائيلي بإهانة الشعب الإماراتي، بعد طلب ولي عهد أبوظبي توقيع سلام معهم، والتطبيع الكامل مقابل لا شيء، فقط الحفاظ على كرسي عرش الإمارات له ولذريته من بعده.

فقد بدأت وسائل الإعلام في دولة الإحتلال الترويج و تشجيع الشعب الإماراتي لزيارة فلسطين المحتلة، ولأنها تعلم من هي الإمارات، وما يشد الشعب الإماراتي الحالي، بعد إعتقال خيرة شباب الإمارات، وتهجير البقية خارج أوطانهم، وقمع من تبقى بتخوفيهم.

بدأ الترويج عن طريق نشر فيديوهات لفتيات من الكيان المحتل، وطبعا ليس أي فتاة، يجب أن تكون جميلة وبلباس البحر وبشوية دلع، حتى يقف الشعب الإماراتي مع قرار حكومته الشجاع بالتطبيع مع الإحتلال، ولتبدأ الزيارات لمقابلة تلك الفتيات.

ولأن إسرائيل تعلم نقطة ضعف الشعب الإمارات و السعودي، بدأت بنشر مثل تلك الفيديوهات بكثرة، وما هي إلا إهانة للشعبين بالأساسـ وقال أحد المعلقين لن يبق أحد في الإمارات بعد هذا الفيديو.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور من موقع تويتر، وهناك الكثير من الفيديوهات المشابهة التي خرجت فور إعلان شيطامن العرب التطبيع الكامل مع دولة الإحتلال.

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لأنها تعلم من هي #الامارات هذه الأيام بعد إعتقال وطرد خيرة شبابها.. هكذا يروج الإحتلال للشعب الإماراتي لزيارة #فلسطين المحتلة.. الطوابير ستبدأ من الغد.. #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/7VY9X1f4Z1 — Bassam Mahdawi (@BassamMahdawi) August 14, 2020

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