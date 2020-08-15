شاهد شيطان العرب تحت حماية جيش الإحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة

الدبور – ولي عهد أبوظبي شيطان العرب بن زايد، الآن تحت حماية جيش الإحتلال الإسرائيلي، وأصبح شخصية مقدسة أكثر من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه، فما حدث في القدس المحتلة وفي ساحات الأقصى لم يكن أحد ليتوقعه,

فقد إنتشر فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي، مقزز ومهين بنفس الوقت لشيطان العرب ولدولة الغمارات حديثة الولادة، يظهر فيها قوات من جيش الإحتلال الإسرائيلي تدافع عن ولي عهد أبو ظبي بن زايد في ساحات المسجد الأقصى.

فقد قام أطفال الأقصى و المرابطين بالدوس بأقدامهم على صورة شيطان العرب في ساحات الأقصى، وهذا في الاسبق أمر لا تتدخل به شرطة الإحتلال، وحتى إن كانت صورة نتنياهو نفسه، ولكنها هنا تدخلت وبقوة وسحبت صورة الحليف الجديد من تحت أقدام الاطفال.

فبعد إنتشار صورة كثيرة وفيديوهات عن إهانة بن زايد في الأقصى وحرق صوره و الدوس عليه بالأقدتم، إستفز هذا المنظر الإمارات، فأرسلت تطلب تدخل قوات الشرطة لمنع هذه المظاهر في القدس.

وبالفعل تدخلت الشرطة وقامت بسحب الصور من الأرض وإعادتها الى تل أبيب لمحاولة تنظيفها من القاذورات التي علقت بولي عهد أبوظبي، في منظر مهين للإمارات نفسها ولشيطانها الذي علمهم الخيانة.

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