شاهد ماذا فعلت فتاة من البحرين وصرخت هذه ديرة حمد بن عيسى إلا ديرة بوذا!

الدبور – تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو ل فتاة من البحرين ظهرت في إحدى الأسواق، وهي تصرخ تقول هذه ديرة حمد بن عيسى وإلا ديرة بوذا، بعد مشاهدة الأصنام قد عادت إلى البحرين بفضل عيال زايد.

ونادت الفتاة على عامل هندي في المتجر بعد مشاهدتها لتماثيل بوذا في وسط المحل للبيع، وقالت له لمذا هذه هنا، نحن في ديرة مسلمة مو كافرة، فقال أنا أيضا مسلم.

لترد عليه مسلم إذا لماذا هذه هنا؟ وبعدها قامت بتحطيم التماثيل جميعها في الأرض، وكأنها فتحت البحرين من جديد بعد غزوة عيال زايد، وصرخت فتاة بجانبها وقالت هذه ديرة حمد بن عيسى، هل يرضى حمد بن عيسى بهذا في بلده؟

ولا تعلم الفتاة البحرينية المسكينة التي تصرفت بغريزتها الإسلامية وثقافتها العربية، أن حمد بن عيسى هو من أمر بهذا، وليس فقط يدري عنه، وأن هذه الأوامر جاءت من الإمارات، التي فتحت أكبر معبد هندوسي في المنطقة العربية.

الإمارات التي صنعت أكبر تمثال في وسط أبوظبي ل بوذا ليتعبد به القادم إلى أبوظبي و الخارج منها في طريقه لدبي.

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حفظ الله 🇧🇭 وأهلها الشرفاء pic.twitter.com/FpVfOSLau9 — حمد بن فهد آل ثاني (@1968hamad) August 15, 2020

الفيديو حصل على الكثير من التعليقات، فمنهم من كان مع تصرف فتاة من البحرين، ومنهم من ان ضدها، وكان يجب أن تستخدم قوة القانون وليس تحطيم التماثيل، حتى لا تصيبها لعنة عيال زايد.

حيث قال معلق ما نصه: “مع أنها على حق ألا أن طريقه تصرفها خطاء المفترض تكون الدعوه ب التي هي أحسن و ان لم يستحيب فهناك حكومه في البلد تقدر ترفع عليهم شكوى و ليس كل من لم يعجبه شيء تصرف بيده كثير من شاهدو المقطع لم تعجبهم عبائتها فعل ترضى هي ان يأتي احد و يمزقها بيده أكيد لن ترضى”

صحيح .. ولكن السيدة ذاتها ترتدي عباءة عليها صورة إمرأة غير محجبة . وهذا غير جيد في الإسلام وربما مكروه . وصورت المقطع وفعلت مافعلت من أجل التصوير والله اعلم . ياريتها فعلت هذا دونما رياء — iyas.kadoni (@iyask1983) August 15, 2020

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