مفتي سلطنة عمان .. قضي الأمر بما يخص التطبيع مع الإحتلال

الدبور – أنهى مفتي سلطنة عمان ، الذي لا يخشى في الله لومة لائم، وله قبول كبير في سلطنة عمان من الصغير إلى الكبير، و الذي يشهد له كبار العلماء في العالم الإسلامي، أنهى حالة الجدل فيما يخص تطبيع الإمارات مع الإحتلال الإسرائيلي، ولما صدر من بيان تأييد من سلطنة عمان لهذه الخطوة.

حيث أكّد مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي أنّ تحرير المسجد الأقصى وتحرير جميع الأرض من حوله من أي احتلال واجب مقدس على جميع الأمة ودَيْنٌ في رقابها جميعًا يلزمهم وفاؤه، وإن لم تواتهم الظروف وتسعفهم الأقدار فليس لهم المساومة عليه بحال، وإنما عليهم أن يَدَعُوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتي اللّٰه بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب”.

وقال مفتي السلطنة في بيانٍ نشره عبر حسابه الرسميّ في تويتر ولسعه الدبور كعادته: “منذ قدر الله تعالة اسراء النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى في رحلة مقدسة خارجة عن مقاييس البشر المعتادة وموصولة بما أبان الله له وأراه إياه من آياته في آفاق السماوات، أصبح المسجد الأقصى وجميع الأرض المقدسة التي هي مهد النبيين معلماً إسلامياً بارزاً يجب على المسلمين جميعاً أن يذبوا عنه ويحموه ويصونوه من ايدي العابثين بكل ما أوتوا من قوة”.

وتابع: ثم إن الله أكد هذا الواجب المقدس بتوجيه المسلمين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في أعظم عبادة تصل بينهم وبينه فكان قبلتهم في صلواتهم منذ هاجر النبي وكان في ذلك اختبار لإيمان من آمن منهم إن كان ثابتاً او مزعزعاً، “وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ”.

وأضاف: “وما أراد الله بذلك إلا أن يجمع لهذه الامة مواريث النبوات ومقدساتها جميعاً لتكون هي الأمين ةعليها والمسؤولة عنا، وأصبح بذلك المسجد الأقصى كالمسجد الحرام في مسؤولية الأمة عنه. وهذا يعني أن تحريره وتحرير جميع الأرض م حوله من أي احتلال واجب مقدس على جميع الأمة، ودَين في رقابها جميعاً يلزمهم وفاؤه، وإن لم تواتهم الظروف وتسعفهم الأقدار فليس لهم المساومة عليه بحال، وإنما عليهم أن يدعوا الأمر للقدر الإلهيّ، ليأتي الله بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب، كما كان ذلك في الزمن البعيد بعد احتلال دام أمداً م الدهر، وما ذلك على الله بعزيز، “وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ”.

- Advertisement -

إن تحرير #المسجد_الأقصى وتحرير جميع الأرض من حوله من أي احتلال واجب مقدس على جميع الأمة ودَيْنٌ في رقابها جميعًا يلزمهم وفاؤه، وإن لم تواتهم الظروف وتسعفهم الأقدار فليس لهم المساومة عليه بحال، وإنما عليهم أن يَدَعُوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتي اللّٰه بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب. pic.twitter.com/Bzql7cnNgk — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) August 15, 2020