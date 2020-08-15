ناشط سعودي يكشف بالفيديو كيف إبتزت الإمارات الفنانين و المشاهير بفضائح جنسية

الدبور – ناشط سعودي إنتشر فيديو له على مواقع التواصل الغجتماعي، يكشف فيه أسباب وقوف الكثير من المشاهير و الشخصيات السياسية مع الإمارات بكل خطوة تقوم بها، رغم أن ليس لهم ناقة ولا جمل بالحدث إن كان سياسي أو تطبيعي أو إجرامي.

وكشف ناشط سعودي لماذا بعض الشخصيات الفنية من مطربين وفنانين يسارعون في دعم أي خطوة تقوم بها الإمارات، مثل خطوة التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي، رغم أن هناك فئة من الفنانين لم ينتقدوا ولكن إلتزموا الصمت.

وقال أن الإمارات ومنذ فترة طويلة تسجل فيديوهات مخلة لهم في الفنادق التي يقيمون بها عند زيارتهم لدبي و أبوظبي، وما اكثر الشخصيات التي تم دعوتها لزيارة دبي، سواء مطربين أو فنانين أو شخصيات سياسية مؤثرة.

وأضاف الناشط السعودي، الذي قال لن أذكر الأسماء ولكني شاهدت بعض تلك الفيديوهات، ومصادره موثوق بها من الداخل، أن الإمارات تقوم بشراء تلك الشخصيات بالمال، وإن لم تستطع بالنساء، وإن فشلت تقوم بتسجيلات مصوره له مع زوجته داخل غرفة الفندق.

وقال لا تستغربوا عندما يخرج فنان أو مطرب أو شخصية عامة يسارع لمدح الإمارات و الدفاع عنها، ليس من اجل المال، فكثير منهم بالأساس أغنياء، ولكن من اجل تلك الفيديوهات التي سجلت لهم.

- Advertisement -

استمع للفيديو للأخر لتعلم الطريقة و الحقائق ومن وقع في تلك المصيدة، لتفهم تسرع البعض لدفاعهم عن الإمارات وعن شيطان العرب، مع إنه لم يطلب منهم ذلك ومكانتهم لا تتطلب منهم الإدلاء بمثل تلك التصاريح، مثل إليسا وعلي الجابر وغيرهم، وهي طريقة متبعة في مصر أيضا.

كنت أشك بهذا الأمر والآن تأكدت منه!

المشاهير الذين يعلنون مواقف سياسية عجيبة أو آراء ربما تخالف ماضيهم؛ كيف وصل بهم الأمر إلى هذا الانحدار والتناقض!

لكن الأمر يتعلق بالذل وفضائح جنسية في دولة الإمارات!

تابعوا المقطع وهذا المتحدث من المشاهير ومعروف بعدم الحديث في السياسة! pic.twitter.com/Rw5ZDi1V99 — شؤون إسلامية (@Shuounislamiya) August 15, 2020

و دافعت المطربة اللبنانية “إليسا”، ومواطنها الإعلامي “علي جابر”، عن تطبيع الإمارات علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي رسمياـ واعتبرته إليسا شأن داخلي إماراتي إسرائيلي، ما تتدخلوا فيه، ولا نعلم لماذا هي تدخلت فيه أصلا لتدلي برأيها.

وسارعت إليسا بعد إعلان التطبيع بإعلان تأييدها للتطبيع فورا، وكانت أول ضحية إبتزاز تخرج للعلن قبل أن يطلب منها، و قالت “إليسا” في تغريدة عبر “تويتر” لسعها الدبور : “ما حدا يعيّرني بوطنيتي ولا يجرّب يفسّر الأمور على ذوقه”.

وأضافت: “اللي بتعملو الإمارات يللي بحبها وبحترمها هوي قرار خاص فيها، ومتل ما برفض التدخل ببلادي، ما بقبل التدخل ببلادن”. وتابعت: “لما يكون في موقف بيتعلق ببلدي، ما حدا يفسرو عا ذوقو”.

إقرأ أيضا: إليسا وعلي جابر مع تطبيع الإمارات مع الإحتلال .. نثق بشيوخها اللي عايشين من خيرهم!