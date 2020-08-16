Videoفيديوعش الدبابير

أول يوم تطبيع: شاهد مراسل “إسرائيلي” في دبي يتعرض للإغماء أثناء بث مباشر

By وطن الدبور
0

الدبور – في أول يوم تطبيع ، تعرض مراسل تلفزيون تابع لدولة الإحتلال الإسرائيلي في ، للإغماء أثناء بث مباشر وتغطية مباشرة من ، بعد يوم من إعلان التطبيع، حيث هرع الإعلام و المراسلين إلى و أبوظبي.

وكان مراسل القناة الإسرائيلية العامة 13، دورون هيرمان، يجري مداخلة تلفزيونية مع المحطة لبث تقرير إخباري من إمارة التطبيع و الدعارة دبي، ولكنه بعد ثوان معدودة تعرض للإغماء.

وفي وقت لاحق، وبعدما إستنفرت أجهزة الدولة في لحماية المراسل من حرارة دبي الحارقة، أكدت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ إن المراسل هيرمان قد تعافى بعد نوبة الإغماء وعاد إلى العمل، بحسب ما أوردته شبكة ”سي ان ان“.

وذكرت مصادر الدبور أن ولي عهد أبوظبي تعهد بمعاقبة الشمس التي أدت لإماء المراسل الإسرائيلي في أول يوم له في التطبيع، وأرسلت الصاروخ الياباني الذي أرسلته للمريخ بالتوقف عند الشمس لمعاقبتها.

- Advertisement -

ومساء الأحد، نشر المراسل الإسرائيلي، هيرمان، مقطع فيديو له على تويتر، مؤكدا فيه أنه بصحة جيدة الآن.

وأرجع هيرمان، سبب إصابته بالإغماء لارتفاع درجة الحرارة قائلا إنها وصلت لـ50 مئوية، ولم يتهم أي من السلطات الإماراتية بالتسبب بتعرضه للإماء. مضيفا أنه كان هناك ”خلل بسيط في البث لكن كل شيء على ما يرام فلا داع للقلق.. غدا يوم عمل جديد سأنام جيدا“.

إقرأ أيضا: شيخ إماراتي يدعو مطربا إسرائيليا لحفل خاص مع راقصات إسرائيليات لتنفيذ خطة السلام

قد يعجبك

You might also like
عش الدبابير

شيخ إماراتي يدعو مطربا إسرائيليا لحفل خاص مع راقصات إسرائيليات لتنفيذ خطة السلام

لسعات

نتنياهو يفضح بن زايد وينشر تفاصيل إتفاقية العار و يرد على الذباب، سترنا عليكم فقط!

عش الدبابير

مستشار بن زايد طبعنا مع الإحتلال من أجل الدعارة.. شاهد كيف رد الشاهين العماني؟

فيديو

خلفان: اغتيال إسرائيل لـ”المبحوح” بس المسامح كريم وأهلا وسهلا بهم في…

فيديو

شاهد ماذا فعلت فتاة من البحرين وصرخت هذه ديرة حمد بن عيسى وإلا ديرة بودا!

فيديو

شاهد شيطان العرب تحت حماية جيش الإحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة

Leave A Reply

Your email address will not be published.