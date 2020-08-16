أول يوم تطبيع: شاهد مراسل “إسرائيلي” في دبي يتعرض للإغماء أثناء بث مباشر

الدبور – في أول يوم تطبيع ، تعرض مراسل تلفزيون تابع لدولة الإحتلال الإسرائيلي في دبي، للإغماء أثناء بث مباشر وتغطية مباشرة من دبي، بعد يوم من إعلان التطبيع، حيث هرع الإعلام و المراسلين إلى دبي و أبوظبي.

وكان مراسل القناة الإسرائيلية العامة 13، دورون هيرمان، يجري مداخلة تلفزيونية مع المحطة لبث تقرير إخباري من إمارة التطبيع و الدعارة دبي، ولكنه بعد ثوان معدودة تعرض للإغماء.

דורון הרמן, כתב חדשות 13 התעלף כששידר בשידור חי מדובאי pic.twitter.com/INUpY7InpI — אנרכיסט ⁦👽🏳️‍🌈🏴⁩🐾 (@MatzorAlBalfur) August 16, 2020

وفي وقت لاحق، وبعدما إستنفرت أجهزة الدولة في الإمارات لحماية المراسل من حرارة دبي الحارقة، أكدت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ إن المراسل هيرمان قد تعافى بعد نوبة الإغماء وعاد إلى العمل، بحسب ما أوردته شبكة ”سي ان ان“.

وذكرت مصادر الدبور أن ولي عهد أبوظبي تعهد بمعاقبة الشمس التي أدت لإماء المراسل الإسرائيلي في أول يوم له في التطبيع، وأرسلت الصاروخ الياباني الذي أرسلته للمريخ بالتوقف عند الشمس لمعاقبتها.

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ومساء الأحد، نشر المراسل الإسرائيلي، هيرمان، مقطع فيديو له على تويتر، مؤكدا فيه أنه بصحة جيدة الآن.

وأرجع هيرمان، سبب إصابته بالإغماء لارتفاع درجة الحرارة قائلا إنها وصلت لـ50 مئوية، ولم يتهم أي من السلطات الإماراتية بالتسبب بتعرضه للإماء. مضيفا أنه كان هناك ”خلل بسيط في البث لكن كل شيء على ما يرام فلا داع للقلق.. غدا يوم عمل جديد سأنام جيدا“.

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