دكتور جامعي: هذا ما فعلته الكويت للقضية الفلسطينية حتى قبل إستقلالها.. شاهد

الدبور – تعتبر دولة الكويت الدولة الوحيدة التي عملت وقدمت للقضية الفلسطينية بإخلاص وقوة، من ما قبل إستقلالها حتى هذا اليوم، ففيها إنطلقت منظمة التحرير الفلسطينية وفيها إنطلقت حركة فتح، ومنها خرج الكثير من قادة فتح و الكثير من الشهداء.

وكمعلومة جديدة لا تعلم عنها الأجيال الجديدة، ولكنه تاريخ لا يمكن تزويره، نشر دكتور جامعي يدرس التاريخ في جامعة الكويت، الدكتور طلال الرشود، ثورة من التاريخ عندما إستضافت دولة الكويت مؤتمر مكاتب مقاطعة إسرائيل بالدول العربية، وذلك عام 1958، أي قبل إستقلال الكويت بنحو ٣ سنوات.

ونشر الدكتور طلال صورة لهذا الإجتماع الذي يعود لعام ١٩٥٨، وكتب تغريدة جاء فيها ما نصه:

“صورة لمؤتمر مكاتب مقاطعة إسرائيل بالدول العربية الذي استضافته الكويت عام ١٩٥٨، أي ٣ أعوام قبل استقلالها وانضمامها للجامعة العربية. أسست الكويت مكتباً لمقاطعة إسرائيل ضمن دائرة الجمارك عام ١٩٥٧ وقد كان ثاني مكتب بمنطقة الخليج، وتأسس نتيجة لضغوط شعبية بدأت بمطلع الخمسينات”

صورة لمؤتمر مكاتب مقاطعة إسرائيل بالدول العربية الذي استضافته الكويت عام ١٩٥٨، أي ٣ أعوام قبل استقلالها وانضمامها للجامعة العربية. أسست الكويت مكتباً لمقاطعة إسرائيل ضمن دائرة الجمارك عام ١٩٥٧ وقد كان ثاني مكتب بمنطقة الخليج، وتأسس نتيجة لضغوط شعبية بدأت بمطلع الخمسينات (يتبع) pic.twitter.com/E346GLiSLE — Talal Al-Rashoud (@tsalrashoud) August 16, 2020

- Advertisement -

و أضاف بتغريدة ثانية في نفس الموضوع ما نصه: “سبق تأسيس مكتب مقاطعة إسرائيل الحكومي في الكويت إنشاء لجنة شعبية تابعة لحملة “كل مواطن خفير” التي انطلقت في لبنان ثم انتشرت إلى دول عربية أخرى، وقامت اللجنة الكويتية التي تشكلت عام ١٩٥٥ بمراقبة البريد والأسواق للتأكد من عدم ورود رسائل وبضائع من الكيان الصهيوني”

سبق تأسيس مكتب مقاطعة إسرائيل الحكومي في الكويت إنشاء لجنة شعبية تابعة لحملة "كل مواطن خفير" التي انطلقت في لبنان ثم انتشرت إلى دول عربية أخرى، وقامت اللجنة الكويتية التي تشكلت عام ١٩٥٥ بمراقبة البريد والأسواق للتأكد من عدم ورود رسائل وبضائع من الكيان الصهيوني pic.twitter.com/5cKL0YLxCf — Talal Al-Rashoud (@tsalrashoud) August 16, 2020

إقرأ أيضا: إعلامي إماراتي أراد أن يشتم قطر، فمدحها وشتم شيطان العرب بالغلط.. شاهد