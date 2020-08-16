شيخ إماراتي يدعو مطربا إسرائيليا لحفل خاص مع راقصات إسرائيليات لتنفيذ خطة السلام

الدبور – شيخ إماراتي من الأسرة الحاكمة في الإمارات، بدأ قبل غيره بتنفيذ بنود إتفاقية السلام مع دولة الإحتلال الإسرائيلي، حتى قبل التوقيع الرسمي بين شيطان العرب بن زايد الحاكم الفعلي للإمارات وبين الإحتلال.

حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الأحد، إن شيخ إماراتي وهو الشيخ حمد بن خليفة بن محمد آل نهيان دعا المطرب الإسرائيلي “أومير أدام” إلى زيارته، برفقة راقصات من غسرائيل، للبدأ بتنفيذ خطة السلام.

واعتبرت ذلك “نتاجا غير تقليدي” لاتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات، الذي أعلن عنه قبل ثلاثة أيام.

وسبق أن بعث المطرب الإسرائيلي قبل عدة شهور برسالة إلى قادة الإمارات، شكرهم فيها على مساعدتهم للجالية اليهودية (عدد أفرادها نحو 1500) في بلادهم، بحسب المصدر ذاته.

من جانبه، قال “عوفر مناحيم” مدير العلاقات العامة للمطرب الإسرائيلي: “أعرب أومير عن تقديره لمساعدة بن خليفة ودعمه الاستثنائي للمعبد والجالية اليهودية (في الإمارات) ما كان له صدى إيجابي للغاية”، وفق ذات المصدر.

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والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي”، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”.

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