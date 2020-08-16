الصورة أحلى

في الكويت عربي خلع جميع ملابسه داخل المسجد في منظر مستفز

By وطن الدبور
0

الدبور – في تم القبض على وافد عربي، لم تحدد جنسيته، بعد خلع جميع ملابسه ومشى عاريا داخل المسجد، في منطقة صباح السالم تحت تأثير مادة مخدرة .

وفي التفاصيل، نقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصدر أمني اليوم الأحد قوله، إن أحد العاملين بالمسجد الذي يقع في منطقة صباح السالم في الكويت ، أبلغ الشرطة بوجود شخص تجرد من ملابسه داخل المسجد، مرجحا أنه في حالة عدم توازن.

وبحسب المصدر، انتقل رجال الأمن إلى المسجد وتمت السيطرة على الوافد وإحالته إلى القضاء بتهمة انتهاك حرمة دور العبادة.

وبين المصدر أن التحقيقات مع المتهم كشفت أن لا دوافع دينية وراء إقدامه على فعلته، وأن ما جرى كان نتيجة تعاطيه مادة يشتبه في أنها مخدرة.

إقرأ أيضا: خلفان: اغتيال إسرائيل لـ”المبحوح” بس المسامح كريم وأهلا وسهلا بهم في منزلي “فيديو”

قد يعجبك

You might also like
فيديو

فيديو لـ أمير الإنسانية الشيخ صباح الاحمد مع حفيده يثير المشاعر في الكويت

الصورة أحلى

شاهد كيف تحرش كويتي بفتاة بطريقة وقحة ولحقها إلى منزلها

فيديو

مصريون يعتدون بوحشية على مواطن كويتي في فيديو أثار ضجة واسعة

الصورة أحلى

شاهد ماذا فعلت فتاة روسية حسناء بشاب كويتي شاهدها في الشارع

عش الدبابير

كاتب كويتي يثير ضجة بعد عرض 25 مليار دولار مقابل إستقالة الحكومة اللبنانية!

عش الدبابير

صحيفة كويتية تلمح على الإمارات في مؤامرة غسل الأموال لضرب إقتصاد الكويت

Leave A Reply

Your email address will not be published.