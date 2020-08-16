بن زايد في ليلة الدخلة
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مستشار بن زايد طبعنا مع الإحتلال من أجل الدعارة.. شاهد كيف رد الشاهين العماني؟

By وطن الدبور
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الدبور – نشر مستشار ولي عهد أبو ظبي، وأكثر شخص مقرب منه، وزير القذارة في الحكومة الإماراتية ، تغريدة قال فيها بكل وضوح، وبوقاحته المعهودة، وبقذارته المعروفة، إن سيده طبع مع الإحتلال من اجل الدعارة.

حيث نشر حمد المزروعي، و الذي يعتقد الكثير من المراقبين أن من يغرد من حسابه هو بن زايد نفسه، أو بتوجيهات من بن زايد، نشر تغريدة قذرة لا تقل قذارة عن تغريداته السابقة، وأرفق معها صورة، وجاء فيها ما نصه:

“تخيل مطلوب مني كـ عربي اقاتل هذي الاسرائلية عشان محمود عباس وجماعته يعيشون بكرامه وعز خش امك انته وجماعتك”

ليتلقى ردودا قاتلة من الكثير من النشطاء و المتاب في الوطن العربي، حيث رد عليه بقوله: “أطفال الحجارة علموا العالم كيف يعيشون بعز وكرامة امام امام الرصاص والقذائف قبل مجيئكم وقبل الحضارة الكركمية بكثير… هل تظن انك او احد الينود البواسل تصنعون فرقاً ؟ صباح الخير فلسطين الحرة وصباح الخير جميعاً”

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وكتب الصحفي الفلسطيني المقيم في واشنطن نظام المهداوي ما نصه: “انت مطلوب منك ان تظل قوادا لأن القتال للرجال”

وقال ناشط أيضا ما نصه: “ماذا تنتظر من شخص ساذج لا ينظر إلا على غرائزه وشهواته الشيطانية القذرة .. نظر إلى جمال الفتاة اليهودية بتلهف وترك ما هو أغلى ثمنا لدى الأمة الإسلامية وهي الأرض والمقدسات التي كانت أولى قبلتهم وثالث الحرمين الشرفين”

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يذكر أن حمد المزروعي قد تبرأت عائلته منه، ولا يستطيع أحد مهما علي منصبه في التجرأ على إنتقاد كل القاذورات التي تخرج منه، و التي تسيء للإمارات نفسها ولشعبها، ويعتبر المزروعي خطا أحمرا لدى بن زايد، لذلك يعتقد الكثير من المراقبين أن من يغرد من الحساب هو شيطان العرب نفسه.

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