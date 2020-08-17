الدكتور عبد الله النفيسي: أتمنى أن يكون موقف الكويت ( هدّام )!

الدبور – رد الدكتور الأكاديمي الكويتي عبد الله النفيسي على تصريحات الولد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي ترامب، التي إنتقد بها موقف الكويت الداعم لفلسطين، خصوصا بعد هرولة الإمارات للتطبيع العلني بعدما ظل بالسر لأكثر من ٢٠ عاما، حسب تقرير وكالة أمريكية.

وقال الدكتور الكويتي عبد الله النفيسي بتغريدة لسعها الدبور جاء فيها:

“ما دام كوشنر يقول بأن موقف الكويت المؤيد للفلسطينيين ( غير بنّاء ) معنى ذلك أننا في الكويت على الخط السليم . أنا شخصياً أتمنى أن يكون موقف الكويت ( هدّام ) وفق مقياس كوشنر لا ريختر .”

ما دام كوشنر يقول بأن موقف الكويت المؤيد للفلسطينيين ( غير بنّاء ) معنى ذلك أننا في الكويت على الخط السليم . أنا شخصياً أتمنى أن يكون موقف الكويت ( هدّام ) وفق مقياس كوشنر لا ريختر . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) August 18, 2020

التغريدة لاقت الكثير من الإعجبا و التعليقات الداعمة لموقف الكويت، إلا من الذباب الإماراتي الذي شن هجومه على شخص الدكتور النفيسي كالعادة وعلى دولة الكويت ككل.

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حيث قال أحد الذباب، حسب فهمه ما نصه: “يعني موقفكم ماله قيمة إذا عارضتوا أو كنتم مؤيديين إنتوا يشيلكم باص ويغديكم جدر دولمة يعني تصيرون فريق كرة قدم مع الاحتياط والكادر الفني”

ليرد عليه ناشط بقوله: “حالتك حرجة محتاج علاج نفسي سريع رغم ثلاثين سنة الا انك تبحث عن شي يلم جرحك حتى لو خيال انصحك تشاهد فيديو طريق الموت في الكويت”

حالتك حرجة محتاج علاج نفسي سريع رغم ثلاثين سنة الا انك تبحث عن شي يلم جرحك حتى لو خيال انصحك تشاهد فيديو طريق الموت في الكويت — abdullah hamadah (@hamada_abdullah) August 18, 2020

نتقد “جاريد كوشنر”، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وصهره، الكويت، بسبب موقفها من التطبيع مع (إسرائيل) ودعم الفلسطينيين.

وقال “كوشنر”، في مقابلة مع قناة “سي بي إس” الأمريكية، مساء الأحد، إن موقف الكويت الداعم للفلسطينيين “غير بناء”.

ووصف مستشار “ترامب” اتفاق التطبيع بين الإمارات و(إسرائيل) بأنه “تاريخي وأذاب الجليد بين البلدين”، مضيفا: “نأمل أن نرى دولا أخرى تفعل الأمر ذاته”.

وجاءت تصريحات “كوشنر” ردا على تأكيد مصادر حكومية كويتية مطلعة لعدد من وسائل الإعلام في البلاد على رفض الكويت للتطبيع مع (إسرائيل)، وتشديدها على أن الكويت ستكون آخر دولة تطبع مع الكيان الصهيوني.