شاهد بالفيديو كيف ردت الكويت على تصريحات كوشنر لموقفها الصلب ضد التطبيع

الدبور – الرد من الكويت لم يتأخر على تصريحات كوشنر ، صهر الرئيس الامريكي ترامب، ومستشاره لعملية التطبيع وصفقة القرن، وإنهاء القضية الفلسطينية بأيدي عربية بقيادة شيطان العرب.

فقد قامت دولة الكويت برد عملي بدون تصريحات ولا تهديدات، حيث قامت بإضاءة أبراج الكويت بعلم فلسطين، في رد مباشر كما رأى الكثير من المحللين على تصريحات كوشنر، التي إنتقد فيها موقف الكويت الصلب من التطبيع مع الإحتلال.

وقال “كوشنر”، في مقابلة مع قناة “سي بي إس” الأمريكية، مساء الأحد، إن موقف الكويت الداعم للفلسطينيين “غير بناء”.

ووصف مستشار “ترامب” اتفاق التطبيع بين الإمارات و(إسرائيل) بأنه “تاريخي وأذاب الجليد بين البلدين”، مضيفا: “نأمل أن نرى دولا أخرى تفعل الأمر ذاته”.

وجاءت تصريحات “كوشنر” ردا على تأكيد مصادر حكومية كويتية مطلعة لعدد من وسائل الإعلام في البلاد على رفض الكويت للتطبيع مع (إسرائيل)، وتشديدها على أن الكويت ستكون آخر دولة تطبع مع الكيان الصهيوني.

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وتبنت الكويت في مجلس الأمن عدة مشروعات لقرارات لإدانة (إسرائيل) بسبب سلوكها في قطاع غزة، وقرارات أخرى لدعم الفلسطينيين، حيث منعت، في يونيو/حزيران 2018 صدور مسودة بيان عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قدمّته واشنطن، بشأن إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه (إسرائيل).

وأثار ذلك الموقف غضب “كوشنر”، ودفعه لتوجيه اللوم والتقريع لسفير الكويت بواشنطن الشيخ “سالم العبدالله”، في اجتماع بينهما في نفس الشهر، حيث نقل مستشار “ترامب” للسفير الكويتي “انزعاج الإدارة الأمريكية من موقف الكويت في مجلس الأمن تجاه الأوضاع المتأزمة في الأراضي الفلسطينية”.

ورغم أن البيت الأبيض نفى هذا الأمر، في حينه، مؤكدا أن اللقاء بين “كوشنر” و “العبدالله” كان إيجابيا وبناء ولم يشهد أي توتر، فإن التقارير المقابلة اكتسبت زخما مع عدم رد الكويت الحاسم عليها.

وتداول عدد من النشطاء الفيديو الذي ظهرت فيه أبراج الكويت وهي تتزين بأعلام فلسطين، الأمر الذي إعتبره الكثير من النشطاء هو الرد الأفضل على كوشنر وصهر كوشنر وحبايب كوشنر في الإمارات التي طبعت مع الإحتلال بدون مقابل.

ونشرت الناشطة السعودية المعارضة، علياء أبو تايه الحويطي الفيديو على صفحتها، وعلقت بقولها كما لسع الدبور: “#الكويت الشامخه بموقفها، والثابته بمبدأها ، ترد على كوشنر وابو كوشنر،ونسيب كوشنر والصهاينة الجدد ، وتزيين ابراج الكويت بعلم فلسطين! #كفو“

#الكويت الشامخه بموقفها، والثابته بمبدأها ، ترد على كوشنر وابو كوشنر،ونسيب كوشنر والصهاينة الجدد ، وتزيين ابراج الكويت بعلم فلسطين! #كفو #خليجيون_ضد_التطبيع

pic.twitter.com/fWbhE7Jjgj — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) August 17, 2020