شاهد الإعلامية إيمان عياد تمسح بلاط تويتر بالمحتل أفيخاي أدرعي حبيب وسيم يوسف

الدبور – الإعلامية المعروفة إيمان عياد مسحت بلاط موقع تويتر، بحبيب الشيخ الأردني سابقا و الإماراتي حاليا وسيم يوسف، المتحدث باسم جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي.

وكان أفيخاي أدرعي قد تحرش بالإعلامية القديرة في قناة الجزيرة إيمان عياد، في موقع تويتر وكتب لها تغريدة قال فيها بخباثة المحتل، ما نصه:

“دمتي بخير سيدة إيمان. بعيدًا عن السياسة والاختلافات يسعدني عودتك الى الشاشة.. الحمدلله على السلامة”

وظن أدرعي إنه يتكلم مع شيخ إماراتي أو قيادي أو إعلامي إماراتي، ستغمره السعادة أن صهيوين ذكره بتغريدةـ أو ألقى عيه السلام، كما يفعل الشيخ المتجنس وسيم يوسف، الذي قلب جميع تغريداته باللغة الإنجليزية للتقرب من الإحتلال فيما يبدو.

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وردت الإعلامية القوية إيمان عياد عليه ببضع كلمات، جعلته مسخرة تويتر، لم يستطع الرد عليها بعدها، حيث قالت له ما نصه كما لسع الدبور: “”اختلافات”؟! أُذكرك أنك #محتل يقتل أبناء شعبي ويحتل أرضي، نحن لا نختلف على “أكلة حمص” لم تسلم هي أيضا من سرقتك لها، بل أنت محتل غريب، وأنا ابنة #فلسطين المُحتلة وأنتمي لكل حجر يُهدم وشبر يُسرق وشهيد وجريح نزف قطرة دم..”

"اختلافات"؟! أُذكرك أنك #محتل يقتل أبناء شعبي ويحتل أرضي، نحن لا نختلف على "أكلة حمص" لم تسلم هي أيضا من سرقتك لها، بل أنت محتل غريب، وأنا ابنة #فلسطين المُحتلة وأنتمي لكل حجر يُهدم وشبر يُسرق وشهيد وجريح نزف قطرة دم.. https://t.co/9lIjnmHo4l — إيمان عياد Eman Ayad (@RealEmanAyad) August 17, 2020

وتوالت التعليقات المعجبة برد إيمان عياد القوي، حيث قال معلق: “مافي امل لاتتعب نفسك ياافخاي سويتها مع اليسا والحين مع الاستاذة إيمان عياد لاامل في ان يقبلك الانسان العربي”

وقال أخر ما نصه: “لرب امراة بألف رجل، إيمان عياد كل التحية من غزة العزة.” وقال آخر أيضا: “هل تعلمين سيدة ايمان انكي اشرف من دولة……بأبراجها و حميرها و بغالها …بارك الله في الذي رباك و علمك…..”

ايمان الايمان. هذا موقف أمّة. رحم الله البطن اللي جابتك للدنيا لتقفي موقفا لم يقفه الكثير من اشباه الرجال. — Fouad.A (@Fouad89925527) August 17, 2020