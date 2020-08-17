شاهد الطريقة التي مات بها هذا الرجل، وحسده الجميع عليها

الدبور – في فيديو إنتشر على مواقع التواصل، وأثار تعاطف و إعجاب الكثير من رواد تلك المواقع، وحسده الجميع على ما رزقه الله به في طريقة الموت ولقاء ربه، عثر على رجل مات وهو ساجد يصلي لربه.

فقد تداول نشطاء مصريون مقطع فيديو الاثنين، يظهر رجلا توفي ساجدا على جانب إحدى الطرق.

وانتشر الفيديو الذي التقطه أحد المارة، بشكل واسع، حيث ظهر شخصان وهما يعثران على الرجل المتوفى، بجانب إحدى الطرق في منطقة شبرا الخيمة، حسب متداولي الواقعة.

وتقول الرواية المتداولة بين المتابعين، إن الرجل اتجه إلى جانب الطريق لأداء الصلاة بعد سماعه الأذان، ليتوفى وهو في وضع السجود، وكان بجواره الحذاء الخاص به.

وبدا في المقطع، أن الشخصين اللذين عثرا على الرجل المتوفى، هما مسعفان وصلا مع سيارة الإسعاف لنقل الجثة، حيث ظلا يفتشان في ملابسه لكي يعثرا على أي أوراق تدل على شخصيته.

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ووصل رجال الشرطة إلى مكان وفاة الرجل، للكشف عن ملابسات الواقعة والتأكد من أن الوفاة جاءت طبيعية وعدم تعرضه لأي اعتداء أو محاولة سرقة.

وتسبب الفيديو في تأثر قطاع عريض من النشطاء بسبب وفاة الرجل بهذه الطريقة.

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وعلقت صفحة شؤون إسلامية على الفيديو: مات وهو ساجد لله تبارك وتعالى ترك الدنيا وبحث عن مكان بسيط يؤدي فيه صلاته فكانت آخر ما يبعث عليه رحمه الله وغفر له نسأل الله حسن الخاتمة

مات وهو ساجد لله تبارك وتعالى

ترك الدنيا وبحث عن مكان بسيط يؤدي فيه صلاته فكانت آخر ما يبعث عليه

رحمه الله وغفر له

نسأل الله حسن الخاتمة pic.twitter.com/zyOV65z6m9 — شؤون إسلامية (@Shuounislamiya) August 17, 2020