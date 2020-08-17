شاهد كيف إحتفلت الطالبات في الأردن في الشوارع العامة بدون خجل
الدبور – أثار فيديو إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، لإحتفال الطالبات في الأردن، بنتائج الثانوية العامة في الشوارع، بطريقة مستفزة، ولم تعجب الكثير من أبناء البلد المحافظ.
ووثقت مقاطع فيديو وصور لحظات الاحتفال من قبل الفتيات والشبان الأردنيين، عبر الرقص والتمايل في الشارع على أنغام الموسيقى الصاخبة.
وانقسمت آراء المغردين حيال المشاهد، فمنهم من رأى أن هذا التصرف طبيعي وإبداء للسعادة والفرح وخاصة أن هذا النجاح جاء بعد شهور طويلة من الحجر الصحي، مع مجيء وباء كورونا “كوفيد19” تزامناً وفترة الاختبارات والدراسة، حيث كانت سنة تختلف بكل المقاييس عن غيرها.
بينما هاجم آخرون هذه المشاهد واعتبروها “غير لائقة” بسبب الرقص المثير الذي قامت به الطالبات واختلاطهم بالشباب في مشهد مرفوض.
إقرأ أيضا: شاهد ناشط يكشف بالفيديو عن سر مكالمة بين بن زايد و نتنياهو أدت لإتفاقية العار
واعتبر البعض أن في تلك الاحتفالات تجاوزاً لقرارات الحكومة الأردنية بمنع التجمعات والاكتظاظ، للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.
كانت السلطات الأمنية الأردنية شرعت بانتشار أمني واسع بالتزامن مع إعلان النتائج صبيحة اليوم، وقامت الأجهزة الأمنية الأردنية بمنع التجمعات، كما عملت على مراقبة حركة السير ومنع أي مواكب معيقة له أو مظاهر احتفالية مخيفة، بحسب وسائل إعلام أردنية.