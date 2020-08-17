شاهد ناشط يكشف بالفيديو عن سر مكالمة بين بن زايد و نتنياهو أدت لإتفاقية العار

الدبور – إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي، فيديو ل ناشط يتحدث عن سر مكالمة واحدة جرت بين بو خالد كما قال، ورئيس وزراء دولة الإحتلال الإسرائيلي نتنياهو، أدت إلى التوصل لإتفاق لإنهاء النزاع و الحرب بين الدولتين.

وقال ناشط مجهول الهوية، ولم يتعرف عليه أحد، ولا يعلم الدبور من هو، أن بن زايد ولي عهد أبوظبي انهى صراع ٧٢ عاما بمكالة واحدة، وأرجع الحقوق لأحابها بمكالمة لم تستغرق سوى دقائق معدودات.

وقال أن بو خالد مسك التلفون، ويبدو ان الهاتف كان ضائعا منه وعثر عليه، وكلم نتنياهو، وقال له إسمع نريد أن نصلي في الأقصى، ولا أريدك أن تمنع أحد من المسلمين من الصلاة في الأقصى، وان توقف الضم، فرد عليه نتنياهو حاضر، تعال أضمك تعال.

واستغرب الناشط من هذه القوة العجيبة التي يتمتع بها شيطان العرب، حيث ان العرب في صراع مع الإحتلال لأكثر من ٧٢ عاما وهو انهى الصراع بمكالمة واحدة وخلال ٥ دقائق.

لا نعلم ماذا كان سيحصل في العالم لو أن هاتف بن زايد شيطان العرب ضاع.

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حسب رواية الأخ (لم أتشرف بمعرفة اسمه) هذا ما جرى بين الشيخ محمد بن زايد ونتنياهو 😅😂😇

وكان سبباً لـ #التطبيع_الإماراتي

٧٢ سنة من المعاناة انتهت بمكالمة #تعرف_ايه_عن_المنطق 😂😅 pic.twitter.com/lxOl2kAKij — humaid alnuaimi (@humaid22) August 16, 2020

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