فيديو للسلطان الراحل قابوس عن إهتمامه بمشاعر العماني يثير حالة من الجدل

الدبور – فيديو قديم ظهر فيه السلطان الراحل قابوس بن سعيد رحمه الله، وهو في زيارته لاحد المراكز الصحية، وكان الحديث وقتها عن إصدار قانون يلزم المقدمين على الزواج بالفحص قبل الزواج، نظرا لنسبة الأمراض الوراثية وقتها، خصوصا من زواج الأقارب وعدم توافق الجينات في بعض الحالات.

وظهر في الفيديو حسب النشطاء، البروفسور العماني سلام الكندي يشرح للسلطان قابوس رحمه الله، عن طريقة تجنب الكثير من الأمراض الوراثية، عن طريق إجبار المواطنين المقدمين على الزواج، على القيام بفحص ما قبل الزواج.

واعترض السلطان قابوس وقتها وقال وهل المجتمع متقبل لمثل هذا الفحص؟ وماذا عن مشاعر الشباب المقبلين على الزواج لو لم يتطابق؟

ليرد الدكتور عليه لن نقلد أي فكرة من أي دولة، بل سنبدأ بالتوعية أولا، وسنحاول عمل الفحص قبل الوصول إلى مرحلة الزواج و الإختيار، بل سيذهب للزواج والشاب على معرفة بوضع جيناته وتطابقها مع من سيتزوجها.

الناشط الذي نشر الفيديو ولسعه الدبور علق عليه بقوله: “عندما طرح الطبيب فكرة فحص ما قبل الزواج على السلطان #قابوس -رحمه الله- أول ما سأله عن “تقبل المجتمع” و “إذا كان الشخص يريد الزواج بفتاة ولم تتوافق فحوصاتهم، كيف بتكون حالته النفسية؟” كان المواطن من أولويات السلطان الراحل، أسكنه الله فسيح جناته وأعان السلطان #هيثم_بن_طارق“

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عندما طرح الطبيب فكرة فحص ما قبل الزواج على السلطان #قابوس -رحمه الله- أول ما سأله عن "تقبل المجتمع" و "إذا كان الشخص يريد الزواج بفتاة ولم تتوافق فحوصاتهم، كيف بتكون حالته النفسية؟"



كان المواطن من أولويات السلطان الراحل، أسكنه الله فسيح جناته وأعان السلطان #هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/XUlPSGxlZh — محمد بن نبهان الصلتي (@MohamedSalti) August 13, 2020

الفيديو أعاد حالة من الجدل على الموضوع نفسه وهو الفحص ما قبل الزواج وقبول المجتمع لمثل هذا الفحص وتأثيره على نفسية الشباب المقبل على الزواج، حيث علق ناشط على الموضوع بقوله:

“عزيزي محمد ، رحم الله السُلطان الراحل و أسكنه فسيح جناته بعيداً عن العواطف هل نُدرك حجم المعاناة من وراء الإصابة بالأمراض الوراثية و تكلفة علاجها العالية؟ ما ذنب الأطفال في ذلك؟ الفحوصات تُبين للزوجين الكثير من فصول المستقبل المتعلقة بأبنائهم”

ليرد عليه بقوله: حسب فهمي للمقطع إن جلالته رحمه يريد أن يحدث الأمر بلا ضرر ولا ضرار على المواطن من حيث تطبيق القانون وان تراعى جميع الجوانب قبل اتخاذه

وعلق ناشط على علم بهذا المقطع حيث قال: “هذا الحوار دار بين صاحب الجلاله السلطان #قابوس رحمه الله وبروفسور سلام الكندي ، وركز جلالته من خلاله على أهمية تهيئة المجتمع قبل تطبيق الالزام بالفحص وهذا ماتم..التوعيه بدأت منذ سنوات ومازالت مستمر وجاء الان دور الإلزام بالفحص لتجنب كل مايعانيه المصابون بأمراض وراثية.”

هذا الحوار دار بين صاحب الجلاله السلطان #قابوس رحمه الله وبروفسور سلام الكندي ، وركز جلالته من خلاله على أهمية تهيئة المجتمع قبل تطبيق الالزام بالفحص وهذا ماتم..التوعيه بدأت منذ سنوات ومازالت مستمر وجاء الان دور الإلزام بالفحص لتجنب كل مايعانيه المصابون بأمراض وراثية. — Thuraya alhosni (@Sthuraya1) August 13, 2020

ووافق الكثير من النشطاء على ضرورة القيام بمثل هذا الفحص الأن وأن يكون إجباريا، حيث قال مغرد: “آن الأوان لتطبيق إجراءات فحص قبل الزواج، لكي يكون المقبلين على الزواج على معرفة ماذا ينتظر الأبناء من ألم و الأكثر ألما رؤية الأبوين لفلذة كبدهم يعتصر من الألم. فالإمكان تكبد كل هذا العناء بالفحص قبل الزواج.”

وقالت دكتورة عمانية أيضا ما نصه: “الفحص قبل الزواج أصبح ضروره ملحه لخلق جيل سليم وخالي من الأمراض الجينيه والوراثيه ويجب توعية المجتمع بأهميته وهذا ماتعكف عليه وزارة الصحه حاليا والدول الأخرى سبقتنا بمراحل اذ ألزمت التفريق الإلزامي بين الزوجين اذا عثر على ان زواجهما سينتج أطفالا بأمراض وراثيه وهذا أحد حقوق الطفل”

الفحص قبل الزواج أصبح ضروره ملحه لخلق جيل سليم وخالي من الأمراض الجينيه والوراثيه ويجب توعية المجتمع بأهميته وهذا ماتعكف عليه وزارة الصحه حاليا والدول الأخرى سبقتنا بمراحل اذ ألزمت التفريق الإلزامي بين الزوجين اذا عثر على ان زواجهما سينتج أطفالا بأمراض وراثيه وهذا أحد حقوق الطفل — moza alabri (@drmozaalabri) August 13, 2020

وقال ناشط معلقا على تاريخ الفيديو وقال: “هذا المقطع يعود للعام ٢٠١٠ ،ويتضح ذلك من شعار العيد الوطني الأربعين. فهذا لايعني أن جلالته(طيب الله ذكره في الدنيا والآخرة)ظل على نفس التوجّه والرأي حتى عام ٢٠٢٠..كما أن الحوار قصير ومقتطع من حدث طويل،فلا نعلم ماذا كانت توصياته (رحمةالله عليه) مع يقين منا بأن همه كان عمان وشعبه.”