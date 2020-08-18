شاهد السعودية أمل الشهراني بكل وقاحة: أتعرى لأن الله رزقني وأريد أن أفرحكم

الدبور – خرجت الناشطة السعودية العارية أمل الشهراني ، و التي إشتهرت بالعري ونشر فيديوهات مستفزة، خرجت بتصريح ناري عن تعريها، حيث قالت أتعرى وألبس ملابس خفيفة لأن الله أعطاني هذه السعادة وأريد أن أفرح قلوبكم.

وقالت الناشطة السعودية أمل الشهراني بأنها تشعر بسعادة وتريد توصلها للجمهور، معبّرة عن استغرابها من أنهم “يزعلون”، وتابعت: “ما في شي اسمه أخالف التقاليد والعادات، منو حط هالتقاليد”.

وتابعت الشهراني في تصريحات متلفزة: “و أنا شخصية مو تابعة، في ناس بيكونوا تابعين وراضيين ماشالله عليهم، لكن أنا ما يناسبني، يعني طبيعي في الحر ألبس خفيف وفي البرد ألبس ثقيل، المجتمع الخليجي يحبون اللي بسويه لكن ما يقدرون يقولون، فأنا أسويلهم اللي يبغون”.

وزادت: “الله عطاني الصحة والسعادة أحب أوريك هالسعادة وأنا على البحر ليه تطالع في اللبس ليه ما تغض بصرك، أنت كمجتمع لا تطالعني ولا تتابعني، إذا ما يعجبك ما تتابع، لامتى أفضل أرضي الناس وأنا من يرضيني، طق الشيب في راسي خلاص”.

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وتابعت الشهراني حول تجربتها في العيش في الولايات المتحدة، وقالت: “استفدت كثير من وجودي في أمريكا وتعلمت أعتمد على نفسي وأتعرف على ناس كثير، وأنا إلى الآن لم أحصل على الجنسية الأمريكية لأني ما في إنجاز كبير حققته، أما أنا كصاحبة عمل معايا فيزا عمل وإذا شافوا إني أستحق بعد ذلك ممكن يعطوني الجنسية ولكن إجراءاتهم مش سهلة”.