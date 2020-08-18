لبناني قتلته الغيرة.. خطف طليقته بعدما قتل زوجها أمام عينيها في الشارع

الدبور – لبناني قتلته الغيرة بعد زواج طليقته من رجل آخر في لبنان، فقام بقتل زوجها امامها، ومن ثم إختطفها أمام الجميع وفي الشارع العام، ليرجعها له رغما عنها، لأن رجولته لا تسمح.

حيث ارتكب لبناني جريمة قتل مروّعة، حيث أطلق النار من مسدسه على زوج طليقته، ما أدى لوفاته على الفور أمام عينيها، ثم أقدم على اختطاف طليقته، وذلك في مكان عام.

وذكرت صحيفة ”لبنان 24“ أن الفقيد ”و. هـ“ كان مع زوجته، أمس الاثنين، في أحد المتاجر المختصة ببيع الملابس في بلدة الحلانية الواقعة في محافظة بعلبك، وأقدم ”ع. خ“، وهو طليق زوجته، على إطلاق النار تجاهه، ما أدى لوفاته، ثم اختطف طليقته، إلا أنها تمكنت من الهروب منه.

ونقلت الأجهزة الأمنية في البلدة جثة الضحية إلى المستشفى، وبدأت التحقيق في الحادثة.

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