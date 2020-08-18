الصورة أحلى

لبناني قتلته الغيرة.. خطف طليقته بعدما قتل زوجها أمام عينيها في الشارع

By وطن الدبور
0

الدبور – قتلته الغيرة بعد زواج طليقته من رجل آخر في لبنان، فقام بقتل زوجها امامها، ومن ثم إختطفها أمام الجميع وفي الشارع العام، ليرجعها له رغما عنها، لأن رجولته لا تسمح.

حيث ارتكب لبناني جريمة قتل مروّعة، حيث أطلق النار من مسدسه على زوج طليقته، ما أدى لوفاته على الفور أمام عينيها، ثم أقدم على اختطاف طليقته، وذلك في مكان عام.

وذكرت صحيفة ”لبنان 24“ أن الفقيد ”و. هـ“ كان مع زوجته، أمس الاثنين، في أحد المتاجر المختصة ببيع الملابس في بلدة الحلانية الواقعة في محافظة بعلبك، وأقدم ”ع. خ“، وهو طليق زوجته، على إطلاق النار تجاهه، ما أدى لوفاته، ثم اختطف طليقته، إلا أنها تمكنت من الهروب منه.

ونقلت الأجهزة الأمنية في البلدة جثة الضحية إلى المستشفى، وبدأت التحقيق في الحادثة.

إقرأ أيضا: شاهد السعودية أمل الشهراني بكل وقاحة: أتعرى لأن الله رزقني وأريد أن أفرحكم

قد يعجبك

You might also like
فيديو

شاهد لحظة إستخراج فتاة لبنانية من تحت الأنقاض بعد 24 ساعة (فيديو)

عش الدبابير

فتاة لبنانية في الكويت تهاجم العمالة المصرية وتفرح قلب النشطاء بجمالها…

الصورة أحلى

قمر اللبنانية تثير الجدل بعد ظهوروها عارية وحركات قبيحة!

الصورة أحلى

فيديو إباحي لـ دومنيك حوراني خاص لزمن الحجر يثير الجدل!

عش الدبابير

لبنانية بيتها الثاني مركز الذباب تطالب شيطان العرب بالإطاحة بالوزير يوسف بن علوي!

الصورة أحلى

مراهقة لبنانية قتلت في بلاد الغربة في جريمة مروعة.. شاهد (صور)

Leave A Reply

Your email address will not be published.